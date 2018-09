Zufriedener Sandreuter

Zwei Plätze unter den ersten zehn belegte der Sommeracher Wolfgang Sandreuter bei der deutschen Sommerbiathlon-Meisterschaft in Bayerisch Eisenstein. Insgesamt gingen im Arber-Hohenzollern-Skistadion 176 Erwachsene aus 17 Landesverbänden im Bereich Luftgewehr in den Disziplinen Sprint, Massenstart und Staffel an den Start.

Nach guten Platzierungen bei den bayerischen Titelkämpfen reiste Sandreuter optimistisch zu den Wettkämpfen. Mit einem achten Platz unter 16 Startern im Wettbewerb „Luftgewehr Sprint“ in der Altersklasse IV (61 Jahre und älter) mit einer liegenden und einer stehenden Schießeinlage auf jeweils fünf Klappscheiben und drei Laufrunden mit jeweils 1000 Metern zeigte er sich sehr zufrieden. Denn gerade die Laufstrecke mit diversen Steigungen von bis zu 25 Prozent fordert die Athleten bis an ihre Leistungsgrenze.

Beim Massenstart, bei dem es vier Schießeinlagen (je zweimal liegend und stehend) und fünf Lauf-Runden mit je 1000 Meter auf der sehr anspruchsvollen Strecke zu absolvieren galt, erreichte der 67-jährige am nächsten Tag mit nur drei Schießfehlern bei 20 abzugebenden Schüssen mit dem sechsten Platz unter bei 14 Teilnehmern sogar noch eine bessere Platzierung. Mit null Fehlern beim Liegendschießen auf die zehn Meter entfernten Trefferflächen von 15 Millimetern Durchmesser und lediglich drei Fehlschüssen im Stehend-Anschlag auf 35 Millimeter Trefferfläche erreichte Wolfgang Sandreuter eine Trefferquote von 85 Prozent und damit das beste Schießergebnis seiner Altersklasse.