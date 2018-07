Im ersten Pflichtsieg der neuen Saison besiegte Bayernliga-Aufsteiger Abtswind den ehemaligen Ligakonkurrenten aus Haibach auf dessen Platz mit 4:1 (1:0). „Zu 70 Prozent zufrieden“, war der neue Trainer Mario Schindler mit der Leistung und hob vor allem die erste Halbzeit in seiner Schilderung hervor, als es seine Mannschaft trotz vorhandener Chancen versäumte, ein zweites oder gar ein drittes Tor vorentscheidend nachzulegen.

Drei Wochen harter Vorbereitung liegen bereits hinter dem TSV Abtswind, zwei Wochen stehen der Mannschaft noch bevor, bevor die Saison mit einem Heimspiel am 14. Juli gegen Don Bosco Bamberg startet. Schindler ist bislang zufrieden mit dem Erarbeiteten: „Viele neue Spieler, eine andere Formation als letzte Saison, die harten Konditionsläufe mit unserem Fitness-Trainer Robert Mildenberger – die Jungs arbeiten ganz viel im physischen Bereich, da kann man einen Spielfluss auf hohem Niveau noch nicht erwarten“, resümierte er den aktuellen Zwischenstand.

Die Neuen nennt er „charakterlich saubere Typen“, dementsprechend sei die Integration ohne Probleme verlaufen. Mit Christopher Lehmann, Marcel Ruft, Max Hillenbrand (alle FC Schweinfurt 05 II), Cristian Camilo Fischer (FC Schweinfurt 05 U19), Max Wolf (Offenbacher Kickers U19), Yannick Zunder (Greuther Fürth U19), Felix Wilms (DJK Oberschwarzach), Pascal Jeni und Roman Hartleb (Würzburger Kickers U23) hatten die Abtswinder neun Zugänge für die Saison 2018/19 bekannt gegeben. „Sie wurden von den Mitspielern mit offenen Armen empfangen und haben sich sehr gut in die Truppe eingelebt“, stellte Schindler fest.

Nach den Abgängen von Pascal Kamolz nach Unterpleichfeld, Daniel Endres nach Höchberg, Peter Mrugalla nach Mainsondheim und Steffen Barthel, der nach dem Ende seines Auslandssemesters zum Würzburger FV wechselt, scheint der Abtswinder Angriff wiederum schlagkräftig besetzt zu sein. Im Tor wechselten sich nach dem Abschied von Julian Schneider nach Großbardorf bislang Florian Warschecha und Felix Wilms ab. Ergebnis seien noch zweitrangig, die Vorbereitung sei zuweilen „ein Kampf gegen den inneren Schweinehund“, findet Schindler. „Wir müssen physisch die Grundlagen für eine Liga bilden, die an den Körper eine andere Herausforderung stellt als die Landesliga“, schreibt Schindler den Resultaten aber nur Nebenwert zu.

Eine erste Standortbestimmung war deshalb die Begegnung mit Haibach. „Das war durchaus ein richtungsweisender Auftritt, wobei wir diesmal noch vieles ausprobiert haben“, erklärte Schindler. Auch seinen Spielern habe er zuvor gesagt, dass personell noch überhaupt keine Entscheidungen gefallen seien. Mit Hillenbrand aushilfsweise auf rechts und Wolf auf links in der Abwehr sowie Lehmann, Hartleb und Zielstürmer Jeni als offensive Reihe beorderte Schindler fünf Neue in die Abtswinder Anfangsformation. Mit Michael Herrmann, Daniel Hämmerlein, Christopher Lenhart und Yannick Zunder standen ihm vier Spieler nicht zur Verfügung.

In einem offensiv angelegten 4-3-3-System formierte Abtswinds Trainer seine Elf gegen Haibach. „Ich lege mich allerdings nicht auf eine bestimmte Formation fest. Wir trainieren verschiedene Systeme, um flexibel zu sein.“ In der Bayernliga werde Abtswind nicht mehr so häufig das Spiel machen können, wie es in der Landesliga der Fall gewesen sei: „Wir müssen uns den Respekt der Gegner erst neu erarbeiten. Das wird uns nicht mit Hurrafußball gelingen“, lässt Schindler erahnen, dass die Abtswinder Grundausrichtung defensiver angelegt sein könnte.

Die Arbeit mit der Mannschaft bereitet ihm jedoch große Freude: „Wir sind eine super Einheit, das gefällt mir schon sehr gut.“ Nach dem Sieg über Haibach geht es für die Abtswinder mit zwei Tests weiter. Am gestrigen Sonntag testete Schindler gegen Don Bosco Bamberg in Reichmannsdorf. Am Mittwoch steht in Oberschwarzach ein weiterer Test bevor. In der zweiten Qualifikationsrunde zum Toto-Pokal auf Verbandsebene treten die Abtswinder voraussichtlich am 7. Juli gegen den Ligarivalen Würzburger FV an, der in Unterpleichfeld mit 3:1 die Oberhand behielt.

Abtswind: Warschecha – Wolf, Graf, Gibfried (46. Brunsch), Hillenbrand – Endres (47. Wirth), Wirsching, Dußler – Lehmann, Jeni (79. Fischer), Hartleb.

Schiedsrichter: Kern (Röthlein).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Adrian Dußler (19.), 1:1 Pasquale Lauria (56.), 1:2 Pascal Jeni (62.), 1:3 Adrian Dußler (69.), 1:4 Christopher Lehmann (86.).