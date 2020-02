Zitterspiel: Etwashäuser wenden Blamage ab

Oberliga Bayern Männer

TTC Fortuna Passau II – TV Etwashausen 7:9 TSV Starnberg – TSV Schwabhausen 9:4 TTC Fortuna Passau II – TTC Kist 4:9 MTV Ingolstadt – SV Haiming 8:8 SV Haiming – TTC Kist 9:7 TB/ASV Regenstauf – TTC Kist 8:8 TSV Starnberg – MTV Ingolstadt 9:3 FC Bayern München II – MTV Ingolstadt 9:4 FC Bayern München II – TSV Bad Königshofen II 7:9

1. (1.) TSV Bad Königshofen II 12 11 1 0 107 : 45 23 : 1 2. (2.) FC Bayern München II 12 8 1 3 96 : 69 17 : 7 3. (4.) SV Haiming 13 7 1 5 85 : 83 15 : 11 4. (3.) TV Etwashausen 11 6 2 3 85 : 63 14 : 8 5. (6.) TSV Starnberg 11 6 1 4 77 : 76 13 : 9 6. (5.) TTC Kist 12 5 2 5 88 : 81 12 : 12 7. (7.) TSV Schwabhausen 11 3 3 5 73 : 82 9 : 13 8. (8.) TB/ASV Regenstauf 10 4 0 6 57 : 71 8 : 12 9. (9.) TTC Fortuna Passau II 12 1 2 9 69 : 98 4 : 20 10. (10.) MTV Ingolstadt 13 0 2 11 46 : 115 2 : 24

TTC Fortuna Passau II – TV Etwashausen 7:9 (33:35 Sätze). Mit Müh und Not haben Etwashausens Tischtennisspieler am Samstagabend in Passau eine Blamage verhindert: Nach 4:20 Stunden Spielzeit gewannen Kamil Michalik und Kapitän Christoph Sasse ihr Schlussdoppel in Überlänge und retteten ihrem Team damit beim Tabellenvorletzten noch den Sieg, den ersten dieses Jahres. In der Vorwoche hatten die Etwashäuser beim FC Bayern München noch mit 6:9 verloren und damit nicht nur den Auftakt 2020 verpatzt, sondern auch den Anschluss zur Tabellenspitze und sogar zum Relegationsplatz verloren. Das Hinspiel in Passau hatten sie im November noch locker-leicht mit 9:3 gewonnen.

Für Felix Günzel hatte am Samstag Jakob Weiß aus der zweiten Garde die 300 Kilometer lange Reise nach Niederbayern mitgemacht, und er passte sich gut ins Gefüge ein. Das Doppel mit Markus Jäger verlor der Jüngling zwar, doch erst in fünf Sätzen. Dann holte er im ersten Einzel unter Stress den wichtigen Punkt zum 4:4, ehe er seine zweite Partie im fünften Durchgang 9:11 abgab. Es blieb über die gesamte Spielzeit ein enges Match. Nie konnte sich eine Mannschaft in den mehr als vier Stunden ihrer Sache sicher sein.

Vielleicht glaubten sich die Etwashäuser bei einer 8:6-Führung bereits überm Berg, vielleicht sahen sie sich schon am Ziel. Doch es wurde noch eine beschwerliche Tour. Denn nach der Niederlage von Jakob Weiß kam es aufs Schlussdoppel an: Sieg oder Unentschieden, das war die Frage. Sasse und Michalik schlugen hohes Tempo an, rollten mit 11:5 und 11:6 über die Passauer hinweg. Dann aber türmten sich die Hindernisse. Die Spitzenpaarung des TVE verlor spürbar an Fahrt und die Durchgänge vier und fünf jeweils mit 9:11. Im fünften Satz wurde es noch einmal aufregend, es ging in die Verlängerung, und erst da setzten sich die Etwashäuser noch mit 12:10 durch.

Die Statistik des Spiels

Grzyb/Schröttner – Herbert/Jung 0:3 (8:11; 10:12; 7:11)

Rozinek/Lederer – Michalik/Sasse 2:3 (8:11; 12:10; 10:12; 11:5; 4:11)

Vorisek/Schaller – Jäger/Weiß 3:2 (11:6; 9:11; 9:11; 11:3; 12:10)

Grzyb – Herbert 3:1 (11:7; 11:8; 7:11; 11:9)

Rozinek – Michalik 2:3 (11:9; 2:11; 11:7; 8:11; 10:12)

Vorisek – Sasse 3:0 (12:10; 12:10; 11:9)

Schröttner – Jäger 3:0 (11:5; 13:11; 11:9)

Schaller – Weiß 2:3 (11:5; 8:11; 6:11; 11:8; 6:11)

Lederer – Jung 3:2 (8:11; 8:11; 11:8; 11:8; 13:11)

Grzyb – Michalik 1:3 (11:6; 2:11; 8:11; 9:11)

Rozinek – Herbert 1:3 (10:12; 4:11; 11:7; 8:11)

Vorisek – Jäger 3:1 (11:9; 8:11; 11:9; 11:7)

Schröttner – Sasse 1:3 (8:11; 11:6; 10:12; 6:11)

Schaller – Jung 1:3 (6:11; 11:8; 9:11; 8:11)

Lederer – Weiß 3:2 (12:10; 5:11; 3:11; 11:6; 11:9)

Grzyb/Schröttner – Michalik/Sasse 2:3 (5:11; 6:11; 11:9; 11:9; 10:12)