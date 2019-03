Wolfarth erzielt Tor des Tages

Kreisliga A3 Hohenlohe

FSV Hollenbach II – TV Niederstetten 3:0 SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. – Dörzbach/Klepsau 2:0 SV Edelfingen – FC Phoenix Nagelsberg 0:0 FC Creglingen – SGM Taubertal/Röttingen 1:0 FC Igersheim – DJK-TSV Bieringen 3:2

1. (1.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 14 12 1 1 37 : 9 37 2. (2.) SGM Taubertal/Röttingen 15 10 1 4 39 : 13 31 3. (4.) FC Creglingen 15 9 2 4 28 : 17 29 4. (5.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 15 8 4 3 35 : 19 28 5. (3.) SV Edelfingen 15 7 6 2 39 : 22 27 6. (6.) FC Phoenix Nagelsberg 15 7 4 4 24 : 17 25 7. (7.) FSV Hollenbach II 15 6 4 5 23 : 29 22 8. (8.) Spvgg Gammesfeld 14 5 3 6 24 : 25 18 9. (9.) SC Wiesenbach 14 5 3 6 17 : 22 18 10. (10.) TV Niederstetten 15 5 2 8 24 : 29 17 11. (11.) FC Igersheim 15 4 4 7 24 : 24 16 12. (12.) Apfelbach/Herrenzimmern 14 3 4 7 11 : 29 13 13. (13.) SC Amrichshausen 14 3 3 8 17 : 30 12 14. (14.) DJK-TSV Bieringen 15 2 4 9 17 : 42 10 15. (15.) TSV Dörzbach/Klepsau 15 1 1 13 13 : 45 4

FC Creglingen – SGM Taubertal/Röttingen 1:0 (1:0). Einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg muss die Spielgemeinschaft verkraften. Im Verfolgertreffen gegen Creglingen gab es eine knappe Niederlage. Die Hausherren versuchten von Beginn an mit dem Wind im Rücken Druck auf den Gegner aufzubauen. Ein geordneter Spielaufbau war bei böigem Wind für beide Mannschaften aber nur schwer möglich. Dennoch schaffte es Creglingen, sich ein leichtes Übergewicht zu erspielen. Taubertal/Röttingen lauerte auf Konter. Kurz vor der Pause schloss Jannik Wolfarth einen schönen Alleingang satt ins lange Eck zur 1:0-Pausenführung für Creglingen ab. Nach der Pause entwickelte sich ein umkämpftes Derby, und die SGM drückte auf den Ausgleich. Creglinger Feldspieler mussten zweimal in höchster Not auf der Linie für ihren geschlagen Torwart Peter Marquardt retten. Auf der Gegenseite hätte Wolfarth die Vorentscheidung für die Gastgeber nach einem Konter erzielen müssen. Kurz vor dem Ende hatte Röttingen/Taubertal noch zwei gute Freistoßgelegenheiten, doch der Tabellendritte brachte mit Glück und viel Einsatz den Sieg über die Zeit. (pm)

Torfolge: 1:0 Jannik Wolfarth (41.).