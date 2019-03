Woher Giebelstadt nun Gefahr droht

Letztlich war der hingebungsvolle Kampf, den die Handballerinnen der SpVgg Giebelstadt im vorletzten Saisonspiel gegen den designierten Meister aus Marktsteft führten, vergeblich. „Wir sind nicht heute abgestiegen“, stellte Trainer Mario Bitzek vergangenen Samstag nach der 15:31-Niederlage fest, während die Gäste die große Bühne der Mehrzweckhalle zur erhofften Meisterfeier nutzten.

Es wäre eine Überraschung gewesen, hätte der Tabellenletzte der Bezirksoberliga ausgerechnet gegen den Ersten die zum Klassenverbleib nötigen Punkte geholt. „Wir hatten uns noch einmal viel für dieses Spiel vorgenommen“, sagte Bitzek. Doch seine Mannschaft musste sich – vor allem in der zweiten Hälfte – der individuellen Klasse des Gegners geschlagen geben. Zumindest war es den Giebelstädterinnen vergönnt, die Liga trotz der hohen Niederlage nach einer kämpferisch noch einmal tadellosen Leistung erhobenen Hauptes zu verlassen.

Für Bitzek war es ein Abstieg auf Raten: „In der Summe haben wir uns im Verlauf dieser Saison zu viele Dinge erlaubt, die man einfach nicht machen darf, wenn man hinten drinsteht.“ Und er präzisierte: „Wir hatten in den falschen Spielen die richtige Besetzung und in den wichtigen Spielen die falsche Besetzung.“ Gegen Marktsteft konnte Giebelstadt zum ersten Mal nach vielen Wochen wie-der in Bestbesetzung antreten. Das war zu spät.

Ein Schlüsselspiel sei die Partie Anfang März gegen Bergtheim II gewesen, die in einer knappen Niederlage endete. Mit 22:23 zog Giebelstadt in diesem Duell den Kürzeren. „Das hätten wir gewinnen müssen. Solche Spiele musst du für dich ziehen“, sagte Bitzek. Was die Mannschaft zu leisten im Stande war, zeigte sie zu selten, unter anderem beim 27:21 gegen Bad Neustadt. Dorthin führt am Wochenende nun ihre letzte Fahrt in dieser Saison, ehe sie nach sechs Jahren zurück in die Bezirksliga muss.

„Wenn ich die Karre in den Mist gefahren habe, ziehe ich sie wieder raus.“ Mario Bitzek, Trainer der SpVgg Giebelstadt

In der Saison 2012/13 waren die Giebelstädterinnen mit 18 Siegen in ebenso vielen Spielen in die Bezirksoberliga aufgestiegen. In den folgenden Spielzeiten hatten sie die Plätze vier, fünf, vier, vier und sechs belegt. Mario Bitzek und Ralph Scheckenbach hatten die Mannschaft Anfang des Jahres 2012 fünf Spiele vor Saisonende übernommen, den Abstieg konnten sie aber nicht mehr verhindern. Bitzek setzt nun auf eine ähnliche Reaktion.

Sollte die Mannschaft zusammenbleiben, könne sie in der tieferen Liga eine gute Rolle spielen, so Bitzek. Da in den letzten Wochen noch eine Resthoffnung auf den Klassenverbleib bestanden habe, „haben wir uns mit der Planung noch nicht so sehr beschäftigt“, räumt der Trainer ein. Dass seine Spielerinnen bei anderen Vereinen begehrt sind, blieb ihm aber nicht verborgen. „Es geht vogelwild zu. Seit Wochen bekommen meine Spielerinnen Anrufe aus der Landesliga und Bezirksoberliga, um sie von hier abzuwerben.“ Bitzek stört sich an diesem wenig kollegialen Verhalten.

Seine Einstellung ist klar. „Wenn ich die Karre in den Mist gefahren habe, ziehe ich sie dort auch wieder raus.“ Er wünscht sich, dass auch seinen Spielerinnen die Giebelstädter Gemeinschaft wichtiger ist als die Verheißungen anderer Klubs. „Es wäre schön, wenn wir gerade jetzt alle zusammenhalten. Dann ist noch vieles möglich.“