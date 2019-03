Wind bläst die Führung weg

Bezirksliga West

TSV Retzbach – BSC Schweinheim abg. SG Hettstadt – TSV Keilberg 0:0 Spfrd Sailauf – SpVgg Hösbach-Bahnhof aus. FV Karlstadt – TSV Heimbuchenthal aus. TuS Leider – TuS Frammersbach aus. Marktbreit/Martinsh. – TSV Rottendorf aus. DJK Hain – TSV Neuhütten-Wiesthal 2:1 SV Vatan Spor A'burg – TSV Uettingen aus.

1. (1.) SV Vatan Spor A'burg 18 14 0 4 55 : 18 42 2. (4.) DJK Hain 20 13 3 4 36 : 21 42 3. (2.) TuS Leider 19 13 2 4 68 : 27 41 4. (3.) TSV Retzbach 19 12 3 4 52 : 28 39 5. (5.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 18 10 3 5 38 : 31 33 6. (6.) TSV Rottendorf 18 8 5 5 26 : 25 29 7. (7.) TSV Heimbuchenthal 19 8 4 7 29 : 24 28 8. (8.) TSV Uettingen 19 8 3 8 37 : 32 27 9. (9.) Spfrd Sailauf 19 7 4 8 38 : 34 25 10. (10.) TuS Frammersbach 19 7 4 8 34 : 33 25 11. (12.) TSV Keilberg 20 6 5 9 24 : 37 23 12. (11.) TSV Neuhütten-Wiesthal 20 6 4 10 31 : 34 22 13. (13.) BSC Schweinheim 19 6 3 10 33 : 42 21 14. (14.) Marktbreit/Martinsh. 19 5 4 10 18 : 28 19 15. (15.) SG Hettstadt 20 4 2 14 19 : 50 14 16. (16.) FV Karlstadt 18 0 1 17 9 : 83 1

DJK Hain – TSV Neuhütten-Wiesthal 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Patrick Badowski (23.), 2:0 Markus Horr (78.), 2:1 Felilx Schanbacher (83.).

Bezirksliga Ost

FT Schweinfurt – FSV Krum 0:0 FC Thulba – SV Riedenberg 0:0 DJK Altbessingen – TSV Forst abg. SV Rödelmaier – TSV Gochsheim abg. TSV/DJK Wiesentheid – FC Bad Kissingen abg. TSV Bergrheinfeld – SV-DJK Unterspiesheim abg. DJK Dampfach – Dettelbach u. OT 6:2 TSV Münnerstadt – Oberschwarz./Wiebelsb. 1:1

1. (1.) FT Schweinfurt 20 13 6 1 68 : 22 45 2. (2.) Oberschwarz./Wiebelsb. 20 11 5 4 48 : 28 38 3. (3.) TSV Forst 19 10 5 4 45 : 28 35 4. (6.) DJK Dampfach 19 9 5 5 42 : 30 32 5. (5.) FC Thulba 20 9 5 6 35 : 28 32 6. (4.) TSV Gochsheim 18 9 4 5 40 : 24 31 7. (7.) SV Rödelmaier 18 6 8 4 24 : 24 26 8. (8.) FC Bad Kissingen 18 7 3 8 30 : 31 24 9. (9.) TSV Bergrheinfeld 18 7 3 8 25 : 30 24 10. (10.) TSV Münnerstadt 19 6 4 9 30 : 37 22 11. (11.) TSV/DJK Wiesentheid 18 4 8 6 28 : 36 20 12. (12.) DJK Altbessingen 19 4 7 8 23 : 36 19 13. (13.) SV-DJK Unterspiesheim 18 5 4 9 31 : 45 19 14. (14.) FSV Krum 20 5 3 12 28 : 45 18 15. (15.) SV Riedenberg 19 3 6 10 18 : 40 15 16. (16.) Dettelbach u. OT 19 2 6 11 21 : 52 12

DJK Dampfach – Dettelbach und Ortsteile 6:2 (1:2). Von zwei grundverschiedenen Halbzeiten berichtete Dettelbachs Sportleiter Hugo Holzapfel, was am Wind lag: „Die Mannschaft, die ihn im Rücken hatte, war klar im Vorteil. Mit Wind wurden die Bälle so lang, dass sie niemand mehr bekommen hat.“ Dettelbach war nach einer Ecke Lukas Schimmers durch Julian Deinlein früh in Führung gegangen. Zehn Minuten später schafften die Gastgeber den Ausgleich. Ein Tor von Lukas Schimmer nach einem Zuspiel Oliver Starks brachten den Gästen den Vorsprung zurück. Auch nach der Halbzeit konnten die Gäste noch auf einen Erfolg hoffen. Es dauerte eine Viertelstunde, ehe Ralf Riedlmeier mit einem direkten Freistoß erneut ausglich. Pech hatten die Dettelbacher, dass Lukas Bock im Gegenzug frei vor dem gegnerischen Tor scheiterte. Dampfach nutzte in der Folge seine Chancen eiskalt aus.

Tore: 0:1 Julian Deinlein (3.), 1:1 Patrick Winter (14.), 1:2 Lukas Schimmer (15.), 2:2 Ralf Riedlmeier (58.), 3:2 Philipp Geßendorfer (65.), 4:2 Patrick Winter (74.), 5:2 Tim Wagner (77.), 6:2 Bunjamin Fazliu (88.). Zuschauer: 100.

Restprogramm

TSV Münnerstadt – SV/DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Philipp Mend (40.), 1:1 Philipp Müller (45.+2).