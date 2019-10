Wiesentheids U19-Junioren bleibt sieglos

Fussball

U19 Bezirksoberliga

TSV Aubstadt – TSV/DJK Wiesentheid 2:1 FC Bad Kissingen – FV Karlstadt 2:0 FC Sand – JFG Kickers Bachgau 1:4 TuS Frammersbach – TuS Leider 3:1 FT Schweinfurt – SV Heidingsfeld 5:2 SpVgg Hösbach-Bahnhof – TV Jahn Schweinfurt 7:0

1. (1.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 3 3 0 0 22 : 0 9 2. (4.) TSV Aubstadt 3 3 0 0 8 : 3 9 3. (2.) JFG Kickers Bachgau 3 2 1 0 10 : 3 7 4. (3.) FT Schweinfurt 3 2 0 1 10 : 6 6 5. (5.) FC Bad Kissingen 3 2 0 1 5 : 2 6 6. (6.) TuS Frammersbach 2 1 0 1 4 : 4 3 7. (7.) TuS Leider 3 1 0 2 4 : 7 3 8. (8.) FV Karlstadt 3 1 0 2 3 : 6 3 9. (9.) TV Jahn Schweinfurt 3 1 0 2 4 : 11 3 10. (10.) SV Heidingsfeld 3 0 1 2 4 : 16 1 11. (11.) FC Sand 2 0 0 2 1 : 8 0 12. (12.) TSV/DJK Wiesentheid 3 0 0 3 2 : 11 0

TSV Aubstadt – SG TSV/DJK Wiesentheid 2:1 (1:1)

Auch der dritte Anlauf in dieser Runde hat Wiesentheid in der höchsten unterfränkischen Liga keine Punkte beschert. Dabei hatten die Gäste in Aubstadt das Geschehen weitgehend im Griff. „Wir waren bis auf wenige Minuten die bessere Mannschaft, haben souverän gespielt, aber uns nicht belohnt“, sagte Trainer Norbert Sten-ger. Seine Schützlinge hatten durch ein Eigentor Aubstadts geführt, doch kurz vor der Halbzeit legten sie sich nach einem Fehler den Ball selbst ins Netz. Die zweite Hälfte dominierten die Gäste klar, sie erspielten sich einige gute Chancen, die sie nicht konsequent nutzten. Dies wurde bestraft. Aubstadt traf in der Nachspielzeit bei einem seiner raren Angriffe per Freistoß zum Sieg.

Damit blieben die Wiesentheider erneut ohne Punkte. Ihre bisherigen Auftritte erbrachten ein 0:6 in Hösbach, wo Trainer Stenger einen sehr starken Gegner sah. Dort waren seine Jungs durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeit ins Hintertreffen geraten – nachdem sie es bis dahin bei mehreren guten Gelegenheiten versäumt hatten, in Führung zu gehen. Im folgenden Heimspiel gegen die FT Schweinfurt zeigten die Wiesentheider ihre bisher schwächste Leistung. Insgesamt, so Norbert Stenger, habe er in den ersten Wochen mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen. „Dazu kommt, dass unsere Fehler konsequent bestraft werden, während wir die Fehler unserer Gegner zu wenig nutzen.“ Tore: 0:1 Paul Seiler (26., Eigentor), 1:1 Jakob Albert (44., Eigentor), 2:1 Lukas Merkl (90.+2). Rot: Kevin Erhart (Aubstadt, 71.).