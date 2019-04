Wiesentheids Fehler bestraft

Fußball

U-19-Junioren Bezirksoberliga

JFG Kreis Würzburg Südwest – DJK-TuS AB-Leider abg. TSV Aubstadt – (SG) TSV/DJK Wiesentheid 4:3 SG Bergrheinfeld – (SG) FC Bad Kissingen 0:2 FT Schweinfurt – SpVgg Hösbach-Bahnhof 5:3 SV Heidingsfeld – (SG) TuS Frammersbach 2:0

1. (1.) JFG Kreis Würzburg Südwest 14 12 1 1 44 : 11 37 2. (2.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 14 11 2 1 57 : 13 35 3. (3.) FT Schweinfurt 14 8 3 3 43 : 26 27 4. (4.) (SG) FC Bad Kissingen 15 8 0 7 29 : 30 24 5. (5.) (SG) TSV/DJK Wiesentheid 15 4 6 5 21 : 28 18 6. (6.) (SG) TuS Frammersbach 14 5 2 7 28 : 32 17 7. (7.) TSV Aubstadt 15 4 5 6 27 : 32 17 8. (8.) (SG) FSV Michelbach 14 4 2 8 23 : 48 14 9. (11.) SV Heidingsfeld 14 3 2 9 15 : 30 11 10. (9.) (SG) DJK-TuS AB-Leider 12 2 4 6 21 : 30 10 11. (10.) SG Bergrheinfeld 15 3 1 11 15 : 43 10 12. (12.) SSV Kitzingen z.g. 0 0 0 0 0 : 0 0

TSV Aubstadt – TSV/DJK Wiesentheid 4:3 (2:1). Das Spiel in Alsleben hatte kaum begonnen, da lag der Ball bereits im Netz der Wiesentheider. Die Gäste korrigierten gleich den Rückstand, als Niklas Wendel den Rückpass von Alexander Knaub zum, 1:1 verwertete (15.). Ein leichtfertiger Ballverlust der Gäste leitete das 2:1 ein (23.). In der Folge hatte Wiesentheid mehr vom Spiel und auch seine Chancen. Nach einer Stunde traf Erik Reuß mit einen direkten Freistoß zum 2:2, doch es sollte nicht der Tag der Gäste werden, denen zuvor ein Elfmeter verwehrt wurde. Als Tobias Stenger unglücklich im Strafraum zu Fall kam und dabei einen Gegner mitnahm, pfiff der Schiedsrichter Elfmeter. Den verwertete Aubstadt, das auch beim 4:2 von einem Abwehrfehler der Gäste profitierte. Wieder gelang dem TSV/DJK der Anschluss, was aber nichts mehr nutzte. Zwei gute Gelegenheiten ließen die Gäste am Ende noch liegen. „Unsere individuellen Fehler werden bestraft und wir schlagen kein Kapital aus den Böcken des Gegners“, monierte Wiesentheids Trainer Norbert Stenger. (ast)

Tore: 1:0 Luca Schmitt (1.), 1.1 Niklas Wendel (15.), 2:1 Florian Dömling (23.), 2:2 Erik Reuß (59.), 3:2 Luca Schmitt (66., Foulelfmeter), 4:2 Nicolas roth (74.), 4:3 Blal Albd Alazez (77.).