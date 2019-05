Wiesentheid wandelt Rückstand in Sieg

U19 Bezirksoberliga

SG Bergrheinfeld – (SG) TSV/DJK Wiesentheid 2:5 (SG) FC Bad Kissingen – FT Schweinfurt 3:0 (SG) DJK-TuS Leider – TSV Aubstadt 8:6 SpVgg Hösbach-Bahnhof – SV Heidingsfeld 4:2 (SG) TuS Frammersbach – (SG) FSV Michelbach abges.

1. (1.) JFG Kreis Würzburg Südwest 15 13 1 1 46 : 11 40 2. (2.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 15 12 2 1 61 : 15 38 3. (3.) FT Schweinfurt 15 8 3 4 43 : 29 27 4. (4.) (SG) FC Bad Kissingen 16 9 0 7 32 : 30 27 5. (5.) (SG) TSV/DJK Wiesentheid 16 5 6 5 26 : 30 21 6. (6.) (SG) TuS Frammersbach 14 5 2 7 28 : 32 17 7. (7.) TSV Aubstadt 16 4 5 7 33 : 40 17 8. (8.) SV Heidingsfeld 16 4 2 10 19 : 35 14 9. (9.) (SG) FSV Michelbach 14 4 2 8 23 : 48 14 10. (10.) (SG) DJK-TuS Leider 15 3 4 8 30 : 40 13 11. (11.) SG Bergrheinfeld 16 3 1 12 17 : 48 10

SG TSV Bergrheinfeld – SG TSV/DJK Wiesentheid 2:5 (2:3). Mit dem klaren und auch verdienten Erfolg in Bergrheinfeld ist Wiesentheids Junioren ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib gelungen. Bereits zu Beginn der Partie hatten sie Vorteile und auch gute Tormöglichkeiten. Ein Konterangriff und eine Unachtsamkeit der Gäste brachten Bergrheinfeld mit 2:0 in Führung.

Das beeindruckte die Wiesentheider nur kurz; noch vor der Halbzeit drehten Niklas Wendel mit Kopfball, Alex Knaub nach Flanke Leon Beßlers und Erik Reuß nach Steilpass Tobias Stengers binnen vier Minuten die Partie zu Gunsten ihrer Elf. Im zweiten Abschnitt setzten die Gäste ihr dominantes Spiel fort. „Wir waren überlegen und haben die Tore gut herausgespielt. Am Ende hätte es höher ausgehen können“, so Trainer Norbert Stenger.

Tore: 1:0 Kevin Barke (19.), 2:0 Silas Kraus (28.), 2:1 Niklas Wendel (38.), 2:2 Alexander Knaub (40.), 2:3 Erik Reuß (42.), 2:4 Niklas Wendel (54.), 2:5 Alexander Knaub (87.).