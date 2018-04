Wiesentheid tritt wie verwandelt auf

Bezirksliga Ost

SV Riedenberg – SV-DJK Unterspiesheim 1:1 TSV/DJK Wiesentheid – FC Thulba 1:0 FC Bad Kissingen – TSV Forst 1:1 FC Geesdorf – TSV Knetzgau 2:0 SV Sömmersdorf – FSV Krum 0:3 DJK Dampfach – TSV Gochsheim 1:0 TSV Münnerstadt – FC Strahlungen 2:1 TSV Rannungen – Oberschwarzach/Wiebelsberg 0:1

1. (1.) FC Geesdorf 23 18 1 4 62 : 29 55 2. (2.) TSV Gochsheim 23 12 5 6 50 : 28 41 3. (4.) TSV Münnerstadt 23 11 6 6 48 : 38 39 4. (3.) FC Thulba 23 12 3 8 38 : 28 39 5. (5.) Oberschwarzach/Wiebelsberg 21 10 8 3 46 : 28 38 6. (6.) SV Riedenberg 23 10 5 8 34 : 27 35 7. (8.) FSV Krum 23 11 2 10 43 : 37 35 8. (7.) SV-DJK Unterspiesheim 23 9 8 6 41 : 37 35 9. (10.) TSV/DJK Wiesentheid 23 10 2 11 33 : 37 32 10. (9.) TSV Forst 22 9 6 7 42 : 32 30 11. (12.) DJK Dampfach 22 7 5 10 30 : 28 26 12. (11.) FC Strahlungen 22 7 4 11 30 : 48 25 13. (13.) FC Bad Kissingen 22 6 6 10 21 : 38 24 14. (14.) TSV Rannungen 23 5 2 16 25 : 49 17 15. (15.) SV Sömmersdorf 23 4 5 14 29 : 56 17 16. (16.) TSV Knetzgau 23 3 6 14 25 : 57 15

Dem TSV Forst wurden drei Punkte abgezogen

TSV/DJK Wiesentheid – FC Thulba 1:0 (0:0). Die 0:3-Heimschlappe am Mittwochabend gegen Oberschwarzach hatten die Wiesentheider weggesteckt, und so boten sie gegen den Tabellendritten wieder eine ansprechende Leistung. Mag der Sieg auch denkbar knapp ausgefallen sein, das Ergebnis war verdient, und Wiesentheid ist zurück in der Erfolgsspur. Aus den letzten fünf Spielen gelangen vier Siege, das kann sich sehen lassen. Damit hat sich die Mannschaft bei jetzt acht Punkten Vorsprung schon etwas freigeschwommen im Abstiegsstrudel.

„Es war ein sehr intensives Spiel“ sagte Trainer Stefan Schoeler. Seine Elf stand gut in der Abwehr, ließ bis zur Pause nur eine gefährliche Aktion Thulbas zu und setzte nach vorne einige gefährliche Nadelstiche. Um die Führung zu erzielen, reichte es aber nicht. Nach der Pause hatte Thulba mehr Spielanteile. Es fehlte aber an der Durchschlagskraft. Nur einmal musste Torwart Jan Molitor parieren. Einmal stand ihm das Glück Pate, als ein Flankenball an den Innenpfosten ging und nicht über die Linie. Nach einer guten Stunde traf Wiesentheid dann zur Führung: Nach einem Freistoß Christian Enzbrenners war Kai Zierrock zur Stelle und brachte seine Elf in Führung. Der Sieg hätte höher ausfallen können, aber Wiesentheid spielte seine Konter nicht erfolgreich zu Ende.

Tor: 1:0 Kai Zierrock (64.). Zuschauer: 95.

FC Geesdorf – TSV Knetzgau 2:0 (0:0). Spiele als Tabellenführer gegen den Tabellenletzten sind immer undankbar. Jeder erwartet einen klaren Sieg. Geesdorf hatte zuletzt eine Serie von acht Siegen zu verzeichnen und hängte nun einen weiteren an. Doch es war mehr als eine Stunde ein hartes Stück Arbeit.

Spielertrainer Hassan Rmeithi ist immer sehr kritisch und beschönigt nichts. Mit der ersten Halbzeit seiner Geesdorfer war er überhaupt nicht zufrieden. Da spielten sie zu kompliziert, es fehlte die Spannung, und sie hatten zu viele Mängel im Spielaufbau. Knetzgau stand wie erwartet tief und wollte die Null so lange es ging halten. Nach einer Stunde war dann Mohamed Rmeithi der Türöffner für den FC: Eine schöne Kombination schloss er mit dem Führungstreffer ab. Der Bann war gebrochen. Markus Pfeufer besorgte nach einem Eckstoß das 2:0. Geesdorf macht weiter sein Ding.

Tore: 1:0 Mohamed Rmeithi (61.), 2:0 Markus Pfeufer (73.). Zuschauer: 70.

Restprogramm

FC Bad Kissingen – TSV Forst 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Ruslan Zhyvka (30.), 1:1 Florian Hetzel (70.).

TSV Münnerstadt – FC Strahlungen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Sebastian Köhler (6.), 2:0 Julian Göller (11.), 2:1 Tim Krais (72.).

TSV Rannungen – SV-DJK Oberschwarzach 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Tobias Schäfer (27.).

SV Riedenberg – SV-DJK Unterspiesheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Johannes Nunn (7.), 1:1 Julian Baumüller (79., Eigentor).

DJK Dampfach – TSV Gochsheim 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Patrick Winter (33.).

SV Sömmersdorf – FSV Krum 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Felix Glöckner (62.), 0:2 Jonas Schmitt (67.), 0:3 Julian Amthor (89., Eigentor).