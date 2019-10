Wiesentheid präsentiert sich torhungrig

Bezirksliga West

TSV Uettingen – TSV Rottendorf 0:2 SV Erlenbach/Main – TSV Lohr 0:6 Spfrd Sailauf – TSV Heimbuchenthal 0:4 TV Wasserlos – TuS Leider 1:1 SSV Kitzingen – DJK Hain abg. SpVgg Hösbach-Bahnhof – Südring Aschaffenburg 7:1 TSV Neuhütten-Wiesthal – TSV Retzbach 1:1 TuS Frammersbach – TSV Keilberg 2:0

1. (1.) TSV Rottendorf 13 9 2 2 33 : 15 29 2. (3.) TSV Lohr 13 7 5 1 30 : 12 26 3. (2.) DJK Hain 12 8 1 3 34 : 15 25 4. (4.) TuS Leider 13 7 3 3 29 : 19 24 5. (6.) TV Wasserlos 13 6 4 3 35 : 23 22 6. (5.) TSV Keilberg 13 6 4 3 17 : 12 22 7. (8.) TSV Heimbuchenthal 13 5 4 4 28 : 19 19 8. (9.) TuS Frammersbach 13 5 4 4 20 : 16 19 9. (7.) TSV Uettingen 13 6 1 6 19 : 23 19 10. (12.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 13 5 2 6 24 : 29 17 11. (10.) SSV Kitzingen 12 5 1 6 21 : 22 16 12. (11.) Spfrd Sailauf 13 5 1 7 20 : 29 16 13. (13.) TSV Neuhütten-Wiesthal 13 4 2 7 21 : 22 14 14. (14.) TSV Retzbach 13 3 3 7 17 : 20 12 15. (15.) Südring Aschaffenburg 13 3 0 10 19 : 52 9 16. (16.) SV Erlenbach/Main 13 0 1 12 8 : 47 1

TSV Uettingen – TSV Rottendorf 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Moritz Schubert (25.), 0:2 Nicolas Schubert (28.). TSV Uettingen – TSV Lohr 0:6 (0:6). Tore: 0:1 Fabian Lurz (6.), 0:2 Markus Füller (10.), 0:3 Dominik Bathon (13.), 0:4 Dominik Bathon (15.), 0:5 Markus Füller (26.), 0:6 Markus Füller (41.). Spfrd Sailauf - TSV Heimbuchenthal 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Christopher Roth 45.), 0:2 Johannes Steigerwald (51.), 0:3 Lukas Retsch (54.), 0:4 Steffen Bachmann (70.). TSV Wasserlos – TuS Leider 1:1 (1:0). Tore: 0:1 Christopher Baton (2.), 1:1 Christoph Geis (63.). SpVgg Hösbach/Bahnhof – Südring Aschaffenburg 7:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Niklas Schöfer (4.12.), .) 3:0 Dusan Tesic (41., Foulelfmeter), 3:1 Patrick Schneider (54.), 4:1 Jan Wolfert (62.), 5:1 Yannick Mühlhoff (66.), 6:1, 7:1 Patrick Schneider (70. 83.).. TSV Neuhütten/Wiesthal - TSV Retzbach 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Steffen Münster (18.), 1:1 Frederich Ollanketo (55.). TuS Frammersbach – TSV Keilberg 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Patrick Amrhein (50.), 2:0 David Aul (82.).

Bezirksliga Ost

FC Thulba – DJK Altbessingen 1:2 Oberschwarz./Wiebelsb. – DJK Dampfach 1:1 TSV Forst – FC Westheim 5:0 SV Rödelmaier – TSV Gochsheim abg. SV-DJK Unterspiesheim – FC Sand II 1:2 DJK Hirschfeld – FC Bad Kissingen 0:3 TSV Münnerstadt – TSV Bergrheinfeld 1:0 TSV/DJK Wiesentheid – Spfr. Steinbach 6:1

1. (1.) FC Bad Kissingen 13 8 3 2 35 : 18 27 2. (2.) TSV/DJK Wiesentheid 13 7 4 2 31 : 14 25 3. (6.) TSV Forst 13 7 2 4 36 : 16 23 4. (4.) Oberschwarz./Wiebelsb. 13 7 2 4 26 : 22 23 5. (3.) DJK Hirschfeld 13 6 4 3 20 : 16 22 6. (5.) TSV Bergrheinfeld 13 6 3 4 26 : 18 21 7. (8.) TSV Münnerstadt 13 6 3 4 16 : 16 21 8. (7.) TSV Gochsheim 12 6 2 4 31 : 17 20 9. (10.) DJK Altbessingen 13 6 2 5 18 : 22 20 10. (9.) FC Thulba 13 5 3 5 30 : 33 18 11. (11.) DJK Dampfach 13 4 5 4 24 : 20 17 12. (12.) SV-DJK Unterspiesheim 13 4 3 6 24 : 30 15 13. (13.) SV Rödelmaier 12 3 2 7 13 : 27 11 14. (14.) Spfr. Steinbach 13 3 2 8 20 : 40 11 15. (16.) FC Sand II 13 2 1 10 12 : 32 7 16. (15.) FC Westheim 13 2 1 10 19 : 40 7

TSV/DJK Wiesentheid – Spfr. Steinbach 6:1 (2:0). Gegen Steinbach ließ es Wiesentheid so richtig krachen. Aber trotz des klaren Ergebnisses hatte man in der ersten Hälfte doch lange seine Schwierigkeiten. Der Gegner stand tief. „Wir haben viel zu kompliziert gespielt“, war Spielertrainer Hassan Rmeithi mit der Spielweise bis Mitte der ersten Hälfte nicht so ganz zufrieden. Er bemängelte den Spielaufbau; die Bewegungen haben nicht gepasst und die Positionen wurden nicht eingehalten. Doch nach einer guten halben Stunde war dann der Bann gebrochen. Nach einer Flanke von Andreas Ganzinger von der rechten Seite war Fazdel Tahir zur Stelle und köpfte zur Führung ein. Nur wenige Minuten später gelang Lukas Huscher nach einer schönen Einzelaktion die beruhigende 2:0-Führung, mit der man auch in die Pause ging. Und diese Führung sorgte für Auftrieb nach dem Wiederanpfiff. „Wir hatten in den ersten 15 bis 20 Minuten unsere stärkste Phase“, lobte Rmeithi den Auftritt seiner Mannschaft. Wieder war es Lukas Huscher, der dann für klare Verhältnisse sorgte und mit seinem zweiten und dritten Treffer die Führung auf 4:0 ausbaute. Nach einem Eckball gelang Steinbach dann der Anschlusstreffer zum 4:1. Doch der Torhunger von Wiesentheid, besonders der von Lukas Huscher, war an diesem Tag noch nicht gestillt. Nur wenige Minuten nach dem Anschlusstreffer von Steinbach gelang Lukas Huscher mit seinem vierten Treffer das 5:1.

Wiesentheid hatte Steinbach bis dahin müde gespielt, und die Gäste hatten resigniert. Aber auch Wiesentheid fehlte dann die letzte Konsequenz und man ließ im Gefühle des sicheren Sieges die Zügel etwas schleifen. Spielertrainer Hassan Rmeithi setzte dann mit dem 6:1 den Schlusspunkt. „Der Sieg war auch in dieser Höhe hochverdient“, sagte der zufriedene Spielertrainer, der den klaren Erfolg aber auch sicher richtig einordnen kann. Immerhin hatte man es mit einem Gegner zu tun, der auf einen Abstiegsplatz steht und bereits mit diesem Spieltag 40 Gegentreffer einstecken musste. Wiesentheid ist mit diesem Erfolg Tabellenführer Bad Kissingen weiter auf den Fersen. Und der TSV hat in 13 Spielen erst 14 Gegentore kassiert. Kennzahlen die ein Spitzenteam auszeichnen.

Tore: 1:0 Fazdel Tahir (34.), 2:0 Lukas Huscher (39.), 3:0 Lukas Huscher (47.), 4:0 Lukas Huscher (54.), 4:1 Sebastian Keß (78.), 5:1 Lukas Huscher (81.), 6:1 Hassan Rmeithi (88.). Zuschauer: 180.

FC Thulba – DJK Altbessingen 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Sebastian Full (25.), 0:2 Kai Herold (28.), 1:2 Sebastian Gah (39.). Oberschwarzach/Wiebelsberg – DJK Dampfach 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Pascal Krauß (64.), 1:1 Lukas Cichon (71.). TSV Forst - FC Westheim 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Tim Westerhausen (13.), 2:0 Yannick Reinhart (29.), 3:0 Yannick Reinhard (33.), 4:0, 5:0 Lucas Wirth (36., 75.). SV-DJK Unterspiesheim – FC Sand II 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Julius Neundörfer (11. 45. +3), , 1:2 Alexander Heim (67.). DJK Hirschfeld – FC Bad Kissingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Vlad-Mircea Ruja (10.), 0:2 Nils Halbig (76.), 0:3 Ruslan Zhyvka (90.). TSV Münnerstadt – TSV Bergrheinfeld 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Lucas Fleischmann (61.).