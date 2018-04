Wiesentheid erfreut sich an der Serie

Bezirksliga Ost

SV-DJK Unterspiesheim – TSV Rannungen 1:1 TSV Knetzgau – FC Bad Kissingen 0:0 FC Thulba – SV Sömmersdorf 2:1 FSV Krum – FC Geesdorf 0:2 TSV Forst – DJK Dampfach 1:1 TSV Gochsheim – SV Riedenberg 2:0 FC Strahlungen – TSV/DJK Wiesentheid 0:2 Oberschwarzach/Wiebelsberg – TSV Münnerstadt 4:4

1. (1.) FC Geesdorf 22 17 1 4 60 : 29 52 2. (2.) FC Thulba 22 12 3 7 38 : 27 39 3. (3.) TSV Gochsheim 21 11 5 5 47 : 27 38 4. (4.) TSV Münnerstadt 21 10 5 6 45 : 36 35 5. (6.) SV-DJK Unterspiesheim 21 9 7 5 40 : 33 34 6. (5.) SV Riedenberg 22 10 4 8 33 : 26 34 7. (8.) Oberschwarzach/Wiebelsberg 19 8 8 3 42 : 28 32 8. (7.) FSV Krum 22 10 2 10 40 : 37 32 9. (9.) TSV Forst 21 9 5 7 41 : 31 29 10. (10.) TSV/DJK Wiesentheid 21 9 2 10 32 : 34 29 11. (11.) FC Strahlungen 20 7 3 10 28 : 45 24 12. (12.) FC Bad Kissingen 21 6 5 10 20 : 37 23 13. (13.) DJK Dampfach 20 6 4 10 28 : 27 22 14. (14.) SV Sömmersdorf 21 4 4 13 28 : 52 16 15. (15.) TSV Knetzgau 21 3 6 12 24 : 51 15 16. (16.) TSV Rannungen 21 4 2 15 21 : 47 14

Dem TSV Forst wurden drei Punkte abgezogen

FSV Krum – FC Geesdorf 0:2 (0:1). Nach dem achten Sieg in Serie liegt Geesdorf klar auf Meisterschaftskurs. Dabei war es auf dem unebenen Platz in Krum für den Tabellenführer gar nicht so einfach, sein Flachpassspiel auszubreiten. Viele Fehler passierten im Spielaufbau, der Spielfluss war gehemmt. Die Krumer machten es dem Favoriten durch geschicktes Verteidigen zusätzlich schwer, indem sie die Außenbahnen zustellten und so keine Räume boten. Den frei werdenden Platz im Zentrum nutzte Geesdorf zu wenig.

Mitte der ersten Hälfte dann die erste gefährlich Aktion Geesdorfs durch einen Schuss Markus Pfeufers, den Krums Torhüter Stefan Klemm sensationell aus dem Winkel fischte. Kurz vor der Pause war es dann doch so weit: Nach sehenswerter Kombination über einige Stationen musste Stefan Weiglein den Ball nur ins leere Tor schieben. Nach der Pause wurde Krum dann etwas offensiver. Geesdorf bot sich nun mehr Raum und hätte das 2:0 machen müssen. Aber dies gelang erst in der Schlussphase Mohamed Rmeithi: Er verwandelte einen Elfmeter, nachdem er in Folge eines Eckballs umgestoßen worden war.

Tore: 0:1 Stefan Weiglein (43.), 0:2 Mohamed Rmeithi (83., Foulelfmeter). Zuschauer: 145.

FC Strahlungen – TSV/DJK Wiesentheid 0:2 (0:1). Das vergangene Wochenende mit zwei Siegen gegen Münnerstadt ist Wiesentheid gut bekommen. „Die Siege haben uns viel Mut gemacht“, stellte auch Trainer Stefan Schoeler fest, dem nun mit seiner jungen Truppe der dritte Sieg in Folge gelang. Strahlungen hatte nach einer Viertelstunde eine große Gelegenheit, als Marco Nöth nach einer Ecke aus kurzer Entfernung aufs Tor köpfte, aber Torwart Joszef Kiss parieren konnte. Glück hatten die Gäste auch noch bei einer Situation, in der der man auch Elfmeter hätte pfeifen können.

In der Folge waren dann die Wiesentheider am Zug und hatten ihre ersten Chancen, die sie zu dieser Zeit noch ungenutzt ließen. Nach einem Angriff über die rechte Seite wurde Paul Kaiser von Martin Seitz bedient, und nach 35 Minuten bedankte der sich mit der Führung zum 1:0. Nach der Pause bemühte sich Strahlungen um den Ausgleich. Die Abwehr Wiesentheids stand aber, und vorne ergaben sich für die Mannschaft immer wieder gute Gelegenheiten, die Führung zu erhöhen.

Die Entscheidung gelang schließlich Lukas Huscher. Mit einem langen Ball wurde die gesamte Abwehr Strahlungens ausgehebelt. Huscher lief alleine auf das Tor Johannes Bömmels zu und ließ diesem keine Chance. Der dritte Sieg in Serie stand fest. „Wir sind froh eine solche Serie geschafft zu haben“, erklärte ein zufriedener Trainer Stefan Schoeler.

Tore: 0:1 Paul Kaiser (35.), 0:2 Lukas Huscher (62.). Zuschauer: 180.

Restprogramm

DJK Oberschwarzach – TSV Münnerstadt 4:4 (2:2). Tore: 1:0 Simon Müller (15.), 1:1 Nicolas Weber (29.), 2:1 Simon Müller (36.), 2:2 Hans-Christian Schmitt (41.), 2:3 Julian Göller (57.), 3:3 Simon Müller (62.), 4:3 Tobias Schäfer (72.), 4:4 Lucas Fleischmann (87.).

TSV Gochsheim – SV Riedenberg 2:0 (1:0). Tore: Tore: 1:0, 2:0 Nico Kummer (3., 70.).

DJK Unterspiesheim – TSV Rannungen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Fabian Erhard (16.), 1:1 Moritz Nunn (45.).

FC Thulba – SV Sömmersdorf/Obbach 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Victor Kleinhenz (4.), 1:1 Dominic Keller (38.), 2:1 Fabio Reuß (42.).

TSV Forst – DJK Dampfach 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Stefan Greb (10.), 1:1 Eray Cadiroglu (64.).