Wiedersehen mit Weber

SpVgg Gülchsheim – DJK Retzstadt

(Sonntag, 2. Juni, 16 Uhr, Herieden)

Variante 1: Der SV Erlenbach setzt sich gegen Baiersdorf (Samstag, 16 Uhr) durch und bleibt in der Landesliga. Folge: Bayern Kitzingen steigt in die Bezirksliga auf, der Sieger aus Gülchsheim – Retzstadt in die Kreisliga.

Variante 2: Der SV Erlenbach steigt in die Bezirksliga ab. Bayern Kitzingen setzt sich gegen Aschaffenburg (Samstag, 14 Uhr) durch. Folge: Der Sieger aus Gülchsheim/Retzstadt ist Kreisligist.

Variante 3: Der SV Erlenbach und Bayern Kitzingen ziehen den Kürzeren. Folge: Kitzingen hätte am Mittwoch, 5. Juni, gegen den Verlierer aus Sand II – Münnerstadt, auf neutralem Platz eine letzte Chance. Wenn Bayern die nutzt, darf auch der Sieger aus Gülchsheim/Retzstadt hoch. Schaffen es die Bayern nicht, „war das Spiel nur für den Geldbeutel“, kommentiert Kreisspielleiter Marco Göbet. (wro)