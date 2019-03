Wiedergutmachung im Heimspiel?

Nach dem 0:5 in Hof fanden alle Beteiligten klare Worte. Für den TSV Abtswind war es die höchste Bayernliga-Niederlage seit dem Aufstieg. Trainer Mario Schindler machte deutlich: „Was wir letzte Woche gezeigt haben, das hatte nichts mit Bayernliga-Fußball zu tun.“

„Zu langsam, zu weit weg, zu ungenau und zu leichtfertig“ lautete die Kritik. Auch der Abtswinder Kapitän Michael Herrmann bezeichnete in der nach dem Spiel abgehaltenen Pressekonferenz die Leistung als „absolut indiskutabel“. Es habe ihm leidgetan für alle, die sich den Tag um die Ohren geschlagen hatten, um die Mannschaft in Hof zu unterstützen. Wiedergutmachung möchte die nun zu Hause gegen den Mitaufsteiger aus Erlangen betreiben, der inzwischen einen Platz und sechs Punkte vor Abtswind steht. Über dem letzten Nichtabstiegsplatz tat sich eine Lücke auf, während die Relegationsplätze und selbst der einzige Abstiegsplatz der Liga bedrohlich näherkamen. Nur noch vier Punkte trennen die Abtswinder vom Schlusslicht Neumarkt.

Schindlers Forderung: „Wir müssen endlich von der ersten bis zur letzten Minute mit absoluter Konzentration und Disziplin arbeiten.“ Von seiner Mannschaft erwarte er, dass sie die nächsten 90 Minuten, und nicht nur die, mit Leidenschaft und voller Hingabe bestreite. Von Anfang an zeigen, dass in Abtswind keine Punkte zu holen sind. Es wäre das passende Mittel gegen einen Gegner, der nach der Winterpause noch nicht zu sich gefunden hat. In Aubstadt und gegen Ammerthal verloren die Mittelfranken jeweils deutlich mit 0:4 und konnten jahresübergreifend nur eines ihrer letzten sechs Spiele gewinnen. Ihre beste Phase erlebten die Erlanger im Herbst, als sie mit fünf Siegen auf eine einstellige Platzierung kletterten und die Abstiegszone verließen.

Munter gewechselt wurde in der Winterpause beim Gegner, der drei Abgänge und vier Zugänge vermeldete. Dennoch plagen Erlangens Trainer Shqipran Skeraj personelle Probleme. Denn sein Kapitän Michael Kammermeyer steht nach einer beruflichen Veränderung nur noch sporadisch zur Verfügung, und der als Ersatz geholte Alexander Kleefeldt absolvierte wegen einer Verletzung auch noch kein Spiel. Für längere Zeit könnte Stürmer Hakim Graine ausfallen.

Abtswinds Erinnerungen an das Hinspiel sind allerdings keine guten: Mit 1:3 unterlagen sie dem Arbeiterturnverein auswärts. Nach nur einem Punkt und 2:14-Toren aus den letzten vier Spielen benötigen die Abtswinder einen Sieg, vor allem zu Hause. Seit Mitte August warten sie bereits auf einen Heimsieg. Der letzte gelang auch gegen einen Gegner aus der Universitätsstadt, den FSV Erlangen-Bruck. (jst)