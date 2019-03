Wieder kein Sieger im Spitzenspiel

Es waren unwirtliche Bedingungen, die sich den Beteiligten des Kreisliga-Spitzenspiels an diesem Schauersonntag boten. Genau zum Anstoß hatte der Regen eingesetzt, die Grasnarbe aufgeweicht und den Platz in ein holpriges, tiefes und somit schwer bespielbares Terrain verwandelt. Die Platzverhältnisse erwiesen sich vor allem für den SSV Kitzingen als äußerst widrig. „Wir spielen gerne, aber auf diesem Boden kamen die Bälle nicht an, da unsere Pässe nicht genau waren“, erklärte Kitzingens Trainer Thomas Beer nach dem 1:1 (0:1).

Den einfacheren Weg wählte Sonderhofen: Die weit nach vorn getriebenen Bälle kamen schnell in einem für den Gegner gefährlichen Bereich an, ohne dabei selbst in die Gefahr zu geraten, durch eine Ungenauigkeit beim Abspiel den Ball an den Gegner zu verlieren. Aus einer solchen Situation entstand die Führung Sonderhofens: Nach hoher Eingabe Johannes Haafs köpfte Alexander Kreußer den Ball über Kitzingens Torhüter Michael Kümmel ins Tor. Mitte der ersten Hälfte hätte die Führung Sonderhofens gar schon um ein Tor höher ausfallen können, denn Haaf und Kreußer gerieten noch einmal in aussichtsreiche Position, als die Kitzinger ein weiteres Mal nicht aufmerksam genug verteidigten. Doch die beiden verfehlten ihr Ziel. Die beste Torgelegenheit der Hausherren entstand nach einer Ecke Florian Rumpels von links: Da traf Alexander Schmidbauer per Kopf aus kurzer Entfernung nur die Latte. Die Führung Sonderhofens zum Seitenwechsel war keineswegs unverdient. „Wir hatten drei oder vier im Ansatz ganz gute Aktionen, aber es war nichts Berauschendes. Sie sind voll auf die zweiten Bälle gegangen und haben uns damit den Zahn gezogen“, sagte SSV-Trainer Beer. Und Sonderhofens Coach Christian Hofrichter – in Personalunion noch zweiter Vorsitzender des SSV – trauerte den vergebenen Chancen auf ein zweites Tor nach, denn auch nach der Halbzeit reagierte Kreußer schneller und forderte Kümmel zur Glanzparade heraus.

„In der letzten halben Stunde haben wir eine Reaktion gezeigt.“ Thomas Beer, Trainer des SSV Kitzingen

Neuen Schwung ins Spiel des SSV brachte der eingewechselte Vincent Held. Mit dem ersten Vorstoß Kitzingens in der zweiten Halbzeit erzielte er nach einem energischen Solo über die linke Seite umgehend den Ausgleich. „Das Tor hat uns gutgetan. In der letzten halben Stunde haben wir eine gute Reaktion gezeigt“, meinte Beer. Entschlossener waren nun die Aktionen seiner Spieler nach vorne, mehrmals kombinierten sie sich aussichtsreich vor das gegnerische Tor. Da Sonderhofen mit zunehmender Dauer seinem kraftraubenden Spiel erlag und mehr hinten als vorne gefordert war, drängten die Siedler in der Schlussphase sogar auf den Sieg. Als Dennis Ketturkat im Zweikampf von André Bauer zu Boden gerungen worden war, hatte er die Strafraumgrenze bereits überschritten. Zwar erkannte der Schiedsrichter das Foul, aber entschied gegen die Proteste der Hausherren nur auf Freistoß statt Elfmeter.

Gefährlich wurde es dennoch: Anstatt den ruhenden Ball vor das Tor zu heben, schoss Luca Fischer den Freistoß direkt, so dass Sonderhofen nach einer Fußabwehr seines Torhüters Markus Körner nur mit vereinten Kräften den Ball aus dem Strafraum schlagen konnte. Danach war Schluss. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen auf ein zweites Tor verpasst – Sonderhofen in der ersten, die Siedler in der zweiten Halbzeit –, daher passte das Unentschieden als Ergebnis gut.