Werner Pfeifer kritisiert Respektlosigkeit gegenüber Schiedsrichtern

Wirklich Neues beförderte die turnusmäßige Wintertagung des Fußballkreises Würzburg nicht zu Tage. Kreisspielleiter Marco Göbet zeigte sich mit Ablauf der Vorrunde hochzufrieden. Schiedsrichterobmann Helmut Wittiger berichtete von anhaltenden Nachwuchsproblemen, und Sportrichter Werner Pfeiffer informierte über erneut zunehmende Gewalt. Lediglich die neue für die B-Klassen vorgesehene Spielform 9 gegen 9 sorgte für einige Wortmeldungen.

Einmal mehr verlebte Marco Göbet einen ruhigen Abend im sehr gut gefüllten Sportheim des TSV Sulzfeld. Echte Kritik hatte der Kreisspielleiter erneut nicht zu üben. Das tolle Wetter habe für keinerlei Probleme im Spielbetrieb gesorgt. Nur wenige Partien seien ausgefallen. Auch Spielverlegungen wurde meist problemlos zugestimmt. Nur einmal machte Göbet seinem Unmut Luft, als er von nicht nachvollziehbaren Platzsperren berichtete: „Da langst du dir an den Kopf. Diesmal würde ich auch Begegnungen drehen, wenn es nötig wird. Das habe ich den Vereinen auch deutlich gemacht.“

Es sollte das einzige Ärgernis des Abends bleiben. Denn ansonsten appellierte der gebürtige Maidbronner wiederholt, die digitalen Möglichkeiten wie Liveticker oder Video-App besser zu nutzen. Denn in diesem Bereich sei der BFV absoluter Vorreiter im Bundesgebiet. Das sei auf dem jüngsten Amateurfußball-Kongress in Kassel deutlich geworden. „Vereine in anderen Verbänden wünschen sich mehr Hilfsmittel und Unterstützung. Wir bieten diese“, so Göbet, der Bayern in dieser Hinsicht als Schlaraffenland bezeichnete.

Auch in Sachen Schiedsrichter könne sich der Würzburger Kreis glücklich schätzen, weiterhin eine solch hohe Anzahl an Kameraden zu haben. Dennoch mahnte er, ebenso wie Schiedsrichterobmann Helmut Wittiger, die Vereine, sich auch hier um Nachwuchs zu kümmern. „Denn ohne Referees funktioniert unser Spiel nicht“, wurde Wittiger deutlich und lud zum im März in Würzburg beginnenden Neulingslehrgang ein. Mit neuen Pfeifenmännern im Verein ließen sich auch die anfallenden Ausfallgebühren sparen und der Ärger, wenn in den unteren Klassen kein offizieller Schiedsrichter eingeteilt werden kann. Zudem monierte der Frickenhäuser die Nicht-Einhaltung der Regeln wie das Markieren der Coaching-Zone oder das Fehlen eines Ordnungsdienstes und einmal mehr den fehlenden Respekt gegenüber den aktiven Kameraden.

Dieser beschäftigte auch Sportrichter Werner Pfeifer, der mehrmals von Gewalt oder Respektlosigkeiten gegenüber den Unparteiischen zu berichten hatte. Auch die Anzahl der Spielausfälle sei gestiegen. Darunter befand sich sogar das Toto-Pokal-Viertelfinale, als die SG Hettstadt in Schwarzach nicht antreten konnte. Um diese Zahl zukünftig zu minimieren, stellte Göbet am Ende das ab Sommer mögliche Spielsystem „9 gegen 9“ in den B-Klassen vor. Es gelte weiterhin der Grundsatz „11 gegen 11“. Sollte jedoch ein Team weniger Spieler als erwartet zur Verfügung haben, kann der Gegner davon bis Freitagabend in Kenntnis gesetzt werden, so dass die Partie nicht ausfallen muss. „Die Erfahrungen aus dem Spielkreis Rhön sind sehr positiv. Anfänglich war die Skepsis groß. Mittlerweile sind die Vereine überzeugt“, wirbt Göbet. Rund 30 Spiele fielen so nicht aus, und vor allem Reserven könnten im Spielbetrieb gehalten werden.

Ferner erwartet der Kreisspielleiter eine entspannte Restrunde und freut sich bereits auf die vom 22. Mai bis 2. Juni stattfindende Relegation. Am 30. Juni findet der Erdinger Meister-Cup in Hammelburg statt. Ausblickend auf die kommende Spielzeit, die für die Kreisligen am letzten Juli-Wochenende beginnt, warb er für das wieder stattfindende Eröffnungsspiel sowie den Toto-Pokal, der als „gute Vorbereitung mit Wettkampfcharakter“ genutzt werden könne. Wer dann als Titelverteidiger an den Start geht, entscheidet sich am 1. Mai 2019 in Schwarzenau, wenn der heimische SC den TSV Lohr im Kreispokal-Endspiel empfängt. Eine große Kulisse sei erneut das Ziel, so ein hochzufriedener Kreisspielleiter.