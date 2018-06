Wenn Tennis zum Selbstläufer wird

Tennis beim TSV Albertshofen, das ist wie Schwimmen gegen den Strom. Denn während an vielen Standorten ein Rückgang an Mannschaften und Spielern in dieser einstigen Trendsportart beklagt wird, ist in der 2300-Einwohner-Gemeinde genau das Gegenteil der Fall. „Wir haben für diese Runde neun Mannschaften gemeldet, das war noch nie da“, freut sich Abteilungsleiter Wolfgang Schmitt.

Woher der aktuelle Tennis-Boom rührt, kann sich Schmitt nicht recht erklären. Im Moment sei das Ganze „wirklich ein Selbstläufer. Warum es gerade bei uns so ist? Vielleicht liegt es an der Kameradschaft. Wir bieten hier nicht nur Training an.“ So werden bei den Vereinsmeisterschaften Pokale ausgespielt, Jung und Alt trifft sich immer wieder auf der Anlage. Gerade für den Nachwuchs hat der Klub einiges getan. Derzeit kommen 32 Jugendliche regelmäßig zum Training, drei Teams sind im Spielbetrieb gemeldet. Dazu kommen je eine Damen- und Herrenmannschaft sowie Herren in den Altersklassen 30, 55, 65 und 70. Nicht nur für den Nachwuchs sind Trainer und Betreuer vorhanden.

Mehr als hundert Mitglieder zählt die Abteilung derzeit, und so ist auf den drei Plätzen des TSV fast jeden Tag Betrieb, oft schon vormittags. Am Abend zählt Wolfgang Schmitt nicht selten um die zwanzig Leute dort, aus den verschiedensten Mannschaften. Schmitt ist oft da, koordiniert Vieles und versucht dabei den Überblick zu behalten. „Ich habe acht WhatsApp-Gruppen auf dem Handy“, sagt er lächelnd.

„Der Nachwuchs soll was lernen – mit Spaß.“ Wolfgang Schmitt, Tennis-Abteilungsleiter

Es gehe nicht nur ernst zu auf dem Platz und beim Training. „Wir sehen es nicht so verbissen. Der Nachwuchs soll auch was lernen, aber eben mit Spaß“, nennt Schmitt das Motto. Seit 23 Jahren ist er zusammen mit Herbert Kutschera für die Tennis-Sparte beim TSV zuständig, die beiden sind quasi die Pioniere des Aufschwungs. Nachdem im Jahr 2007 mit nur zwei Mannschaften der Tiefpunkt erreicht war, ging es seither Jahr für Jahr aufwärts.

Damals entschloss sich der Verein, verstärkt für sich und sein sportliches Angebot zu werben. Das hat sich ausgezahlt. „Wir haben mal 100 Kinder angeschrieben, 20 davon kamen zum Training“, erzählt Schmitt. Der eine oder andere blieb langfristig hängen. Vier Kleine im Alter ab vier Jahren sind die Jüngsten, die beim TSV den Schläger schwingen. Als neulich das Nachwuchstraining begann, „standen plötzlich sechs Neue da, die ich nicht eingeplant hatte“. Eine schöne Überraschung sei das gewesen, stellt Schmitt fest. Vieles laufe über Mundpropaganda in der Schule – und das ist ja, wie man weiß, die beste Werbung.

Es hat sich herumgesprochen, dass man in Albertshofen in zwangloser Gesellschaft Tennis spielen kann, der Verein bekomme auch von auswärts Zulauf an Spielern. So schlossen sich im Vorjahr fünf Spieler aus Kitzingen dem TSV an. Noch reichen die Plätze, man müsse sich bloß richtig absprechen. Auch was Betreuer und Helfer angeht, will sich der Abteilungsleiter nicht beschweren. Tennis hat also Zukunft – zumindest beim TSV Albertshofen.