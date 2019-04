Weiter im alten Trott

Kreisliga A3 Hohenlohe

TV Niederstetten – SGM Taubertal/Röttingen 2:2 DJK-TSV Bieringen – SC Wiesenbach 2:0 FC Igersheim – SV Edelfingen 2:2 FSV Hollenbach II – SGM Weikersheim/Schäftersh. 1:1 FC Phoenix Nagelsberg – SC Amrichshausen 3:2 Spvgg Gammesfeld – FC Creglingen 3:2 Dörzbach/Klepsau – Apfelbach/Herrenzimmern 2:0

1. (1.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 20 16 3 1 51 : 17 51 2. (2.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 19 11 5 3 45 : 23 38 3. (5.) FC Phoenix Nagelsberg 20 11 4 5 41 : 23 37 4. (4.) SGM Taubertal/Röttingen 20 11 3 6 46 : 20 36 5. (3.) FC Creglingen 19 11 3 5 37 : 21 36 6. (6.) SV Edelfingen 20 8 9 3 48 : 32 33 7. (8.) Spvgg Gammesfeld 20 8 5 7 33 : 34 29 8. (7.) SC Wiesenbach 20 8 4 8 28 : 34 28 9. (9.) FSV Hollenbach II 19 6 5 8 26 : 37 23 10. (10.) FC Igersheim 19 5 5 9 29 : 31 20 11. (11.) TV Niederstetten 20 5 4 11 31 : 40 19 12. (13.) DJK-TSV Bieringen 20 5 4 11 27 : 51 19 13. (12.) SC Amrichshausen 19 4 5 10 22 : 37 17 14. (14.) Apfelbach/Herrenzimmern 19 3 4 12 12 : 42 13 15. (15.) TSV Dörzbach/Klepsau 20 2 3 15 22 : 56 9

TV Niederstetten – SGM Taubertal/Röttingen 2:2 (1:1). Eine Woche nach dem bisher einzigen Rückrundensieg fiel die Spielgemeinschaft wieder in ihren 2019er-Trott zurück. In Niederstetten lagen die Gäste zweimal in Führung, mussten in der Schlussphase aber doch den Ausgleich hinnehmen. Stammtorwart Simon Gundermann musste bereits nach zehn Minuten durch Dominik Gehring ersetzt werden. (wro)

Tore: 0:1 Lucas Mohr (14.), 1:1 Patrick Haag (22.), 1:2 Maik Fermüller (66.), 2:2 Jonathan Roth (82.).