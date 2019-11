Warum ein Aufstieg für Segnitz so wichtig ist

Dass die Faustballerinnen des TV Segnitz aktuell der nationalen Spitze angehören, haben sie im Sommer in der Feldrunde der ersten Bundesliga Süd bewiesen: mit Platz drei und der damit verbundenen Qualifikation zur Endrunde der deutschen Meisterschaft. Seitdem die Welt- und Europameisterin Svenja Schröder als Angreiferin von internationalem Format die Mannschaft verstärkt, haben sich die Voraussetzungen und die Erwartungen ungemein verändert.

Der langjährige Trainer Uli Lauck redet denn auch Klartext und sagt: „In dieser Hallenrunde zählt nichts anderes als der Aufstieg.“ Er fügt hinzu: „Wir sind wohl selbst unser größter Gegner.“

Das verwundert nicht, denn „nur“ in der 2. Bundesliga zu spielen kann nicht der Anspruch der Nationalschlagfrau Svenja Schröder sein. Will der Verein weiter auf die Dienste der 20-Jährigen bauen, müssen Erfolge her: mindestens die Präsenz in der ersten Bundesliga – ob in der Halle oder im Feld. Mit Schröder kam aus Nürnberg-Eibach Antonia Fuchs, die zuletzt Tatjana Müller auf der Zuspiel-Position bestens vertreten hat. Daneben drängt sich die Jugendliche Lena Mark als Alternative auf: Beim Saisonauftakt in Staffelstein machte sie einen guten Job.

„In Svenja und Luisa habe ich erstmals zwei Angreiferinnen mit Bums in ihren Schlägen“, sagt Uli Lauck, der dadurch personell aus dem Vollen schöpfen kann. Nachdem Luisa Kaemmer von einem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt ist, kommt auch der Angriff inzwischen gut situiert daher. In der Abwehr sind Helen Gernet und Sophie Müller Konstanten. Ursina Sagstetter ist universell einsetzbar.

Beim Auftakt in Staffelstein lief es gut für die Segnitzerinnen gegen den überforderten TV Schwabach. Sie konnten schalten und walten, wie es ihnen beliebte, und die Überlegenheit setzte sich nach dem 11:3 im ersten Satz auch in den weiteren Sätzen mit 11:6 und 11:3 fort. Etwas überraschend gelang es den Gastgeberinnen, Segnitz beim 11:9 einen Satz abzuknöpfen. „Das war ein Beispiel dafür, dass wir keinen Schlendrian reinkriegen dürfen, weil wir glauben es läuft von alleine“, sagt Uli Lauck. Auch der zweite Satz war mit 11:9 kein Selbstläufer – erst mit dem siegreichen Durchgängen drei und vier schuf Segnitz klare Verhältnisse zum 3:1-Sieg.

Der zweite Spieltag führte die Segnitzerinnen nach Vaihingen/Enz, wo sie wie erwartet zwei Auswärtssiege landeten. Weder der TV Vaihingen/Enz noch der TV Unterhaugstett waren annähernd in der Lage, ihnen das Wasser zu reichen. Mit 3:0 kanzelte die Riege um Mittelfrau Antonia Fuchs Unterhaugstett ab, und sie verdeutlichte, dass die Titelvergabe in der 2. Bundesliga Süd nur über sie gehen wird. Auch Vaihingen/Enz vermochte nur kurzzeitig mitzuhalten. Die Unterfränkinnen gewannen erneut 3:0 und stehen mit jetzt 8:0 Punkten verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.

Doch hat Uli Lauck nicht nur die Aufstiegsspiele auf der Agenda, denn natürlich gehört der TV Segnitz in der Halle und im Feld in die höchste deutsche Spielklasse. „Wir legen das Augenmerk auch auf die Feinabstimmung, um Automatismen zu bekommen, und jeder weiß, welchen Weg der andere geht und wie er spielt“, sagt der Trainer über eine zweite Prämisse. Denn er will in der Feldrunde des kommendes Jahres voll angreifen und bei einer weiteren Teilnahme an der Endrunde der deutschen Meisterschaft ein noch gewichtigeres Wort mitreden, als es in diesem Jahr der Fall war.