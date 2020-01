Warum die Bayerische Sportjugend so wertvoll ist

Ute Braun bleibt Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend (bsj) in Unterfranken. Die erfahrene Funktionärin aus Nordheim wurde auf dem Bezirkstag in Grettstadt einstimmig für vier Jahre in ihrem Amt bestätigt. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Manuela Schneider. Als Beisitzer gewählt wurden in den einzelnen Ressorts Stefanie Scheer (Sport im Elementarbereich, Sport in Schulen und Vereinen), Carmen Burk (Internationale Jugendarbeit), Wolfgang Schmitt (Lehr- und Bildungsarbeit, Philipp Jeske (Jugendring und Fachverbände) und Juli Heubeck (Jugendprojekte). Jasper Westphal und Lena Plettner werden künftig im Bezirk als Jugendsprecher die Belange junger Menschen in der Vorstandsarbeit vertreten, wie es in einer Pressemitteilung der Bezirkssportjugend heißt.

Im Beisein von Schweinfurts Landrat Landrat Florian Töpper und des BLSV-Präsidenten Jörg Ammon legte die Bezirksjugendleitung in ihren Berichten Rechenschaft über ihre Arbeit ab. Sie erzählte von vielen BAERchen-Kooperationen mit Kindergärten in Unterfranken, einem bsj-Projekt zur Prävention und Gesundheitsförderung für Klein- und Vorschulkinder. Im Kern geht es dabei um die motorische Entwicklung der Kinder und die Aufklärung der Eltern für eine gesunde Lebensweise.

„Highlight“ der vergangenen vier Jahre war den Angaben zufolge der von Carmen Burk betreute Simultanaustausch mit Japan und die „unvergesslichen Eindrücke, die die Jugendlichen in Japan und die japanischen Jugendlichen in Deutschland bekamen“. In 18 Tagen stand der neunköpfigen Delegation aus Bayern ein abwechslungsreiches Programm bevor, heißt es dazu auf der Homepage der bsj.

Sehr aktiv sei die bsj Unterfranken bei den Freiwilligendiensten. Im Bezirk werden jährlich für zwei Gruppen Ausbildungen zum Übungsleiter angeboten. So entstünden „wichtige Kontakte“ zu jungen Sportlern und deren Einsatzstellen. „Ein Erfolgsmodell der bsj, das für unsere Vereine ebenso wichtig ist wie für junge Menschen in der Orientierungsphase“, hieß es.

Seit 13 Jahren ist die bsj im Jugendstrafvollzug tätig. Sie ermöglicht auf diese Weise Sport- und Pädagogikstudenten einen Einblick in den Sport hinter Gittern, was für alle Beteiligten ein „bereicherndes Erlebnis“ sei. Zudem habe sich die bsj als kompetenter Ansprechpartner bei der Prävention sexualisierter Gewalt gezeigt. Etliche Schulungen und Beratungsgespräche habe Vorsitzende Ute Braun gehalten und dabei mitgewirkt, Übungsleitern und Vereinen mehr Sicherheit auf diesem oft heiklen Gebiet zu vermitteln.

Als Erfolg wurde auch die Weiterbildung vieler Übungsleiter genannt. Die Ausbildungen zum Übungsleiter C-Breitensport Kinder und Jugendliche werden jährlich in unterschiedlichen Kreisen an drei Terminen angeboten. Verantwortlich für die Organisation sind die Kreisjugendleitungen am Ort. So könne das Lehrgangsteam die 125 Unterrichtseinheiten mit anschließender Prüfung ohne Problem durchführen.

Geehrt wurden auf dem Bezirksjugendtag Stefanie Scheer, Florian Neubauer, Carmen Burk, Christian Grieninger und Mareike Menschick mit der Ehrennadel in Silber. Die goldene Nadel erhielt Frank Möhrlein. Edwin Metzler und Wolfgang Schmitt bekamen die bsj-Ehrennadel in Gold mit Kranz.