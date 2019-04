Warum der FC Geesdorf nur sanft nachjustiert

Den Fußball-Club (FC) als Vornamen, die forsche Rolle als Aufsteiger und fast die gleiche Zahl an erzielten Toren: Geesdorf und Kahl scheint auf den ersten Blick vieles zu verbinden. Doch während die Viktoria eigentlich zum Inventar der Landesliga gehört und sich gute Chancen auf den Relegationsrang ausrechnen kann, hat der Emporkömmling aus dem Wiesentheider Ortsteil sein großes Ziel mit dem Klassenverbleib so gut wie erreicht und zuletzt eher abseits des Platzes von sich reden gemacht.

„Ich hätte mir auch gewünscht, die Runde als Co-Trainer zu beenden“, sagt Patrick Werner. „Doch es ist anders gekommen.“ Anfang der Woche hat Werner die Geesdorfer – gemeinsam mit Martin Hahn – vom zurückgetretenen Hassan Rmeithi als Interimscoach übernommen. Für Werner die pragmatischste Lösung in diesen bewegten Wochen. „Wir kennen die Mannschaft und müssen nicht alles nach links umdrehen, zumal wir als Neuling eine starke Saison spielen.“

Vielmehr gehe es um kleinere Stellschrauben, an denen nun zu drehen ist. „So wollen wir wieder kompakter in der Defensive stehen.“ In den vergangenen zwei Partien hat die Mannschaft fünf Gegentreffer bekommen, und es wären noch mehr geworden, hätten die Gegner ihre Chancen nur besser genutzt. „Dafür haben wir vor allem am Mittwoch nach vorne gute Nadelstiche gesetzt“, findet Werner. Das Heimspiel gegen Schwebenried, das erste nach Rmeithis Rücktritt, endete 2:2.

Geesdorf hatte zweimal vorgelegt, konnte seinen Vorsprung aber nicht halten. Und es gab zwei weitere Rückschläge, die die sowieso angespannte personelle Lage weiter verschärft haben. Kapitän Stefan Weiglein musste in der zweiten Hälfte mit einer Knieverletzung runter. Die genaue Diagnose steht noch aus. „Es sieht leider nicht so gut aus“, sagt Werner. Und dann hat sich auch noch Karl Ekollo in einer hektischen Rudelbildung zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen; er sah dafür die Rote Karte. Trotzdem will Werner den wuchtigen Kahlern etwas entgegensetzen. „Egal wie, wir würden gerne die drei Punkte bei uns behalten.“