Warum Giebelstadt Rückenwind für sich spürt

Aufstieg/Verbleib Kreisliga

SpVgg Giebelstadt – SV Oberpleichfeld/Dipbach (Donnerstag, 19 Uhr, DJK Würzburg)

Normalerweise hat der Vizemeister der niedrigeren Klasse gegenüber dem Beinahe-Absteiger aus der höheren Liga einen psychologischen Vorteil, weil er eine starke Saison gespielt hat. Das gilt auch auch für die SG Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim. Allerdings gab die Elf von Felix Manger und Andreas Flockerzi die Meisterschaft ausgerechnet am letzten Spieltag mit dem einzigen Unentschieden der Saison beim Tabellenletzten und Lokalrivalen Unterpleichfeld II noch aus der Hand. Die Enttäuschung war groß und wird trotz einer herausragenden Aufholjagd – nach der Vorrunde lag die SG elf Punkte hinter Tabellenführer SC Lindleinsmühle – nur schwer aus den Kleidern zu schütteln sein.

Das weiß auch Giebelstadts Trainer Dominik Dorsch und möchte das für sich nutzen. Seine Schützlinge gehen mit Rückenwind in die Entscheidungsrunde. Schließlich kletterten sie erst am letzten Spieltag auf einen Relegationsplatz: „Das war überfällig. Wir waren in den vergangenen Wochen oftmals schon die bessere Mannschaft. Nur an der Chancenverwertung haperte es stets, so dass die Ergebnisse meist täuschten.“ Zwar fehlen mit Benjamin Kemmer und Nils Lange zwei seiner Besten, doch Dorsch, der sich bei Kollegen über den Gegner informiert hat, sieht seine Mannschaft gerüstet.