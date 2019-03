Von Spielern, die im Porsche vorfahren

Der Mann spricht gerne Klartext. „Ich beantworte gerne Fragen“, sagt Josef Hitzinger, „wenn man meine Antworten sauber wiedergibt.“ Im vorigen Sommer musste sich Hitzinger immer wieder kritischen Nachfragen stellen, als der mit reichlich Vorschusslorbeeren bekränzte Sportclub Schwarzach nach nur einem Jahr aus der Bezirksliga abstieg. Mit schlechter Stimmung oder einem gescheiterten Projekt gar braucht man ihm nicht zu kommen. Er sieht den SCS, in dem die Fußballabteilungen von SV Stadtschwarzach, SpVgg Münsterschwarzach und SV-DJK Schwarzenau aufgegangen sind, weiter auf einem guten Weg. Josef Hitzinger ist seit 2014 Vorsitzender des SC Schwarzach und seit Juli 2015 auch des SV Stadtschwarzach.

Josef Hitzinger: Was soll groß passiert sein. Ich habe das schon mal mit Ihrem Kollegen besprochen: Wir haben ein gutes Umfeld und leisten vernünftige Arbeit, aber wir waren trotz eines gut besetzten 20-Mann-Kaders nicht vor Verletzungen gefeit. Dieser ganze Personalstress hat uns das Genick gebrochen, weil die Mannschaft ihre Ausgeglichenheit verlor. Am Ende hatten wir 14 Mann auf dem Spielberichtsbogen stehen, waren jedoch, wie in Kahl, effektiv mit einem Auswechselspieler angereist – das war der Ersatztorwart. Den mussten wir auch noch einwechseln, weil zwei andere Spieler angeschlagen ins Spiel gegangen waren.

Hitzinger: Nein. Man geht ja nicht den Schritt in die Bezirksliga, um im Jahr darauf wieder abzusteigen. Man geht den Schritt, um dort Fuß zu fassen und vielleicht mal den nächsten Schritt zu machen.

Hitzinger: Sie müssen auch mal sehen, wie sich zwei Bezirksligen unterscheiden. In der westlichen habe ich acht Aschaffenburger Vereine, die jede Menge Geld in die Hand nehmen. Ich war immer entsetzt, wenn ich an die Plätze in Hain oder in Kahl kam. Da kamen 19- oder 20-jährige Spieler im Porsche vorgefahren. Einer dieser Spieler sagte mir mal: Uns wurde im Winter das Budget gekürzt. Und ich: Was heißt das? Woraufhin er meinte: Statt 100 000 Euro stehen bloß noch 50 000 Euro zur Verfügung. Für den Spieler bedeutete das: Er bekam jetzt halt statt 500 Euro nur noch 300 Euro im Monat.

Hitzinger: Das weiß ich nicht. Nach meiner Ansicht ist die Ost-Staffel angenehmer zu spielen. Hinzu kommt: Ich habe im Osten nur die Hälfte der Fahrstrecke wie im Westen. Für einen kleinen Klub wie unseren ist es auch ein finanzieller Aspekt, ob ich in der Saison 2000 Kilometer unterwegs bin oder nur 900.

Hitzinger: Ich dachte, dass wir uns mit dieser Mannschaft auf jeden Fall in der Bezirksliga halten können. Es war nicht unser Ziel, wieder oben anzugreifen.

Hitzinger: Alles. Sie müssen nur mal sehen: Als wir aus der Bezirksliga abgestiegen sind, hatten wir einen Abgang: Florian Soldner, der zurück in die Heimat ist. Alle anderen sind geblieben.

Hitzinger: Nein, aber ich sage Ihnen was: Als der Abstieg aus der Bezirksliga absehbar war, kam Ihr Kollege auf mich zu und meinte: Ihr könnt doch unmöglich zufrieden sein – so, wie es gerade läuft. Und ich sagte: natürlich nicht. Wer ist schon zufrieden, wenn er auf einem Abstiegsplatz steht? Ihr müsst euch aber mal über die anderen Vereine im Landkreis schlau machen, nicht immer bloß stundenlang bei Bayern Kitzingen umschauen und auf einer Dreiviertelseite darüber berichten. Bei uns standen damals im Training 15 Spieler auf dem Platz. Einige kamen extra aus Würzburg rausgefahren – nur um zu laufen und bei der Mannschaft zu sein. In Kitzingen standen sie zu fünft auf dem Platz. So viel nur zu Moral und Charakter der Mannschaft.

Hitzinger: Wir haben immer noch eine Riesenstimmung, trainieren mit 16, 17 Mann.

Hitzinger: Ja, könnte man, und dennoch zieht die Mannschaft voll mit. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga war es nie das Ziel, sofort wieder aufzusteigen. Das wäre Blödsinn. So ein Abstieg steckt erst mal in den Köpfen der Spieler fest. Der SSV Kitzingen hat auch ein Jahr gebraucht, um sich neu aufzustellen. Uns fehlen auch immer noch ein paar Leistungsträger aus der Kreisliga-Aufstiegssaison. Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht, indem wir einen neuen Trainer gewonnen haben.

Hitzinger: Nein. Er war in Schwarzach ja schon Stützpunkttrainer in der Jugend, und ich schätze ihn. Dass es nicht funktioniert hat, hat nichts mit der Mannschaft oder der sportlichen Situation zu tun. Wir haben uns über verschiedene Dinge unterhalten, die ich jetzt nicht öffentlich ausbreiten werde. Frank bat uns, den Vertrag vorzeitig zu lösen; dem sind wir nachgekommen.

Hitzinger: . . . muss sich wieder auf einen neuen Trainer einstellen. Dass das nicht spurlos an den Spielern vorbeigeht, ist klar. Das sind ja keine Roboter, die auf Knopfdruck funktionieren. Deswegen bin ich froh, dass Thomas Redelberger jetzt die Rückrunde nutzen kann, um sein System umzusetzen.

Hitzinger: Wir haben zunächst nur die Fußball-Abteilungen der drei Vereine zusammengeführt – das andere Projekt läuft noch. Schwarzenau hat angekündigt, den Schritt einer Komplettfusion vorerst nicht zu machen. Mit Münsterschwarzach sind wir in guten Gesprächen. Das alles hat aber nichts mit irgendwelchen Auf- oder Abstiegen zu tun. Es ging darum, den Fußballbetrieb am Laufen zu halten. Für Schwarzenau und Stadtschwarzach wäre es 2008 sehr schwer geworden, eigenständige Mannschaften zu stellen. Später kam Münsterschwarzach dazu.

Hitzinger: Schwerer als vor 20 oder 25 Jahren. Die größeren Klubs ziehen die guten Spieler ab. Deshalb wollen wir – gemeinsam mit unserem Partner Dettelbach – die Jugendarbeit so stabilisieren, dass aus unseren Klubs kein Jugendlicher mehr Gründe hat, nach Würzburg oder Schweinfurt zu gehen.