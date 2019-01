Vollgas in der Vorbereitung

Vor allem die zweiten 45 Minuten beschäftigen Geesdorfs Trainer Hassan Rmeithi. Nach einem erfolgreichen Saisonstart gelang es dem Landesliga-Aufsteiger mehrmals nicht, nach einer guten ersten Halbzeit das Gezeigte nach dem Seitenwechsel fortzusetzen. „Ab Mitte der Hinrunde hatten wir Probleme mit der zweiten Halbzeit“, erkennt er Verbesserungsbedarf darin, die Konzentration über das gesamte Spiel aufrechtzuhalten. Das kostete wertvolle Punkte und führte schließlich dazu, dass Geesdorf nach gutem Start zur Winterpause nur als Achter geführt wird.

Ob es auf die fehlende Kraft zurückzuführen sei, darauf möchte er sich nicht festlegen, jedoch ließ zur gleichen Zeit auch die Trainingsbeteiligung aufgrund fehlender und verletzter Spieler nach. Welche Inhalte die anstehenden Einheiten haben, hänge auch von den gebotenen Möglichkeiten ab. „Wir müssen abwarten, in welchem Zustand die Plätze sind. Ob wir im spielerischen und taktischen Bereich arbeiten können oder Kraft und Kondition trainieren, werden wir kurzfristig entscheiden“, sagt Rmeithi. Physische Grundlagen seien maßgeblich, um „eine vernünftige Rückrunde“ spielen zu können. Schließlich fehlen zum sicheren Klassenerhalt noch ein paar Punkte. „Deshalb wollen wir in der Wintervorbereitung Vollgas geben“, betont Geesdorfs Trainer.

Freilich wäre es ihm lieber, die Einheiten auf dem Rasen durchführen zu können. Ein Ausweichen auf Kunstrasenplätze in der Umgebung komme aus finanziellen Gründen für den Verein nicht in Frage. Zwar steht den Geesdorfern ein Fitnessraum zur Verfügung, alternative Einheiten in der Halle reizen Rmeithi dagegen nicht. „Ich bin froh darüber, dass die Hallenrunde zu Ende ist“, sagt Geesdorfs Trainer. Nur dreimal trat seine Mannschaft unter Dach an. Trotz mehrerer Anfragen verzichtete er bewusst auf weitere Teilnahmen. Das Vorturnier in Waigolshausen sei trotz Sieg „nicht überragend“ gewesen, erst die Endrunde gefiel Rmeithi.

Bei der Schweinfurter Kreismeisterschaft in Bergrheinfeld schieden die Geesdorfer bereits nach der Gruppenphase aus. „Wir hatten einige Probleme, zudem gingen andere Teams motivierter zur Sache“, stellte er fest. Ebenso traten sie in Wiesentheid an. „Dort spielten wir ein vernünftiges Turnier“, fand Rmeithi. Am Ende belegte seine Mannschaft nach dem Aus im Halbfinale gegen Abtswind den vierten Platz. Werten möchte er diese Turniere aber nicht. „Ich lege keinen großen Wert auf die Halle. Am wichtigsten für mich war, dass sich kein Spieler dabei verletzt hat“, erklärt Rmeithi. So hofft er, dass er bis auf Sinan Bilgin, der die letzten Prüfungen seines Jurastudiums absolviert, alle Spieler zum Trainingsstart am 1. Februar begrüßen kann.

Mit Emre Zeyreks Wechsel gab es während der Winterpause nur eine Veränderung im Geesdorfer Kader. Der 21-Jährige kehrte nach drei Kurzeinsätzen zum Türkiyemspor SV-12 nach Schweinfurt zurück. Der bislang größte Wandel, den der Verein bereits bekannt gab, wird dagegen erst zum Rundenende wirksam. Rmeithi hört nach acht Jahren in Geesdorf auf. Er selbst hatte angekündigt, dass er eine neue Aufgabe übernehmen wolle. Zwar sei noch keine Entscheidung gefallen, die Gespräche aber fortgeschritten, informierte der 33-Jährige. Auch der Verein habe schon Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt. Dass diese die Mannschaft in der Landesliga übernehmen, scheint bei elf ausstehenden Spielen und zwölf Punkten Vorsprung wahrscheinlich.