Volkachs Frauen geben sich zu Hause geschlagen

Bezirksoberliga Frauen

HSG Volkach – TSG Estenfeld 22:25 SG Dettelbach/Bibergau – HSV Bergtheim II 24:28

1. (3.) HSV Bergtheim II 2 2 0 0 60 : 45 4 : 0 2. (5.) TSG Estenfeld 3 2 0 1 82 : 73 4 : 2 3. (1.) TSV Lohr 1 1 0 0 29 : 14 2 : 0 4. (4.) TG Höchberg 1 1 0 0 30 : 29 2 : 0 5. (1.) HSG Volkach 2 1 0 1 51 : 39 2 : 2 6. (6.) SG Dettelbach/Bibergau 3 1 0 2 70 : 74 2 : 4 7. (7.) MHV Schweinfurt 09 1 0 0 1 18 : 25 0 : 2 8. (8.) TG Heidingsfeld 1 0 0 1 21 : 32 0 : 2 9. (9.) FC Bad Brückenau 1 0 0 1 14 : 29 0 : 2 9. (9.) VfL Spfr. Bad Neustadt 1 0 0 1 14 : 29 0 : 2

Überraschende erste Saisonniederlage für Volkachs Handballerinnen: Sie gaben sich Estenfeld zu Hause geschlagen, nachdem sie die Partie bis zum Schluss offengehalten hatten. Drei Minuten vor Schluss stand es noch 22:23. Doch sie hatten sich in der zweiten Spielhälfte nie auch nur einen kleinen Vorsprung erspielen können, lagen immer in Rückstand und blieben vieles von dem schuldig, was sie die Woche zuvor beim 29:14 in Bad Neustadt noch so sicher beherrscht hatten.

HSG Volkach – TSG Estenfeld 22:25 (8:11). Volkach: Wagenhäuser 8/2, Sophia Scheller 7, Jäcklein 2, Wagner 2, Wirsching 1, Flößer 1, Teresa Werner 1/1. Estenfeld: Schrooten 5, Heiler 5/2, Schraud 4, Emelie Reisinger 4, Stamm 3/2, Schaub 2/1, Dürr 1, Melching 1.

SG Dettelbach/Bibergau – HSV Bergtheim II 24:28 (11:12). Dettelbach: Hanna Drum 7/4, Klara Schmitt 6/1, Lena Drum 5, Stinzing 4, Hartsch 1, Ganz 1. Bergtheim: Pfennig 8/5, Schurr 5, Thoben 4, Halbig 4, Schömig 2, Cam 2, Sophia Dinkel 1, Steigleder 1, Weigand 1.

Bezirksliga Frauen

SpVgg Giebelstadt – DJK Waldbüttelbrunn 22:18 TSV Partenstein – TSG Estenfeld II 21:26