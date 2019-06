Volkacher Mädchen holen drei Titel

Ein ganz besonderes Geschenk in Form einer Dreifach-Meisterschaft bescherten der HSG Volkach in dieser Saison drei weibliche Jugendmannschaften. Die D-Jugend (Jahrgang 2006/2007, Bezirksliga), C-Jugend (Jahrgang 2004/2005, Bezirksliga Nordwest) und B-Jugend (Jahrgang 2002/2003, Bezirksliga Nordwest) gewannen jeweils die Meisterschaft in ihren Ligen und konnten sich in ihren neuen Meister-T-Shirts am letzten Heimspieltag vor großem Publikum feiern lassen. Mit ihnen freuten sich auch die Trainer (D-Jugend: Carolin Funcke, Pia Lutz, Lea Schmachtenberger, C-Jugend: Jana Funcke, Laura Dinkel, B-Jugend: Martin Funcke). Die erfolgreichen Handballerinnen (stehend von links): Trainerin Laura Dinkel, Trainerin Pia Lutz, Jule Bauer, Valentina Langer, Alina Weigand, Nicola Funcke, Sayana Bedenk, Antonia Hirt, Kristin Knuth, Lara Grötsch, Trainerin Carolin Funcke, Trainerin Lea Schmachtenberger; (kniend von links): Lara Weiland, Emma Albert, Alexandra Jäcklein, Hannah Elste, Ricarda Roßmann, Lilly Schopf, Florentina Krönert, Katharina Grötsch, Regina Schneider, Leonie Römmelt, Aljona Röding, Stera Khalil, Natalie Lutz; (sitzend von links): Alina Klöckner, Kristin Rößner, Carlotta Müller, Larissa John, Clara Hückmann, Kadija Gharsallah, Jivara Khalil, Yara Ibrahim, Emilia Meisner und Svenja Lange. Foto: Foto: Adriana Jäcklein