Volkach vollzieht kleinen Umbruch

Ein Schritt vor und zwei zurück, das war nicht selten das Muster der Volkacher Handballer in der vergangenen Saison. „Gegen die Favoriten haben wir gute Leistungen gebracht, aber durch Kleinigkeiten am Ende doch Punkte liegen gelassen, um anschließend die Spiele zu verlieren, die wir eigentlich gewinnen mussten“, fasst Volkachs Trainer Stefan Knötgen die Schwankungen zusammen. Als Achter endete die Saison nur knapp mit dem Klassenverbleib, die punktgleiche Reserve Waldbüttelbrunns stieg trotz ausgeglichener Bilanz ab.

Für die neue Saison gibt sich Knötgen nun zuversichtlich: „Ich bin guter Dinge, dass wir nicht nur breiter aufgestellt, sondern auch einen Tick stärker geworden sind.“ Ein Trio ist nach Dettelbach in die Bezirksklasse gewechselt, dafür hat Volkach in Torwart Mirco Lurz aus Gerolzhofen so-wie Daniel Fröstl und Maximilian Oestreicher aus Großlangheim „qualitativ gute Verstärkungen“ gewonnen. Vor allem Michael Hübners Abgang, einem der erfolgreichsten Werfer der vorherigen Jahre, kompensiert die Mannschaft im Kollektiv: „Jeder übernimmt einen Teil seiner Aufgabe, dadurch treten wir geschlossener auf und sind weniger ausrechenbar“, stellt Knötgen fest. Fünf Nachwuchsspieler sind aufgerückt. „Sie ziehen voll mit und sind bei jedem Training dabei“, so der Trainer.

Trotz aller Zuversicht halten sich die Volkacher ob der Ausgeglichenheit der Liga mit ihrem Saisonziel zurück: „Wir wollen erst einmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Knötgen. Als Meister tippt er die Marktstefter „wegen ihrer Erfahrung in der Landesliga und mit Raimo als Trainer“. Zufrieden resümiert er den Verlauf der Vorbereitung, die diesmal mehr Einheiten und weniger Testspiele umfasste: „Wir sind neugierig zu sehen, wie sich die Mannschaft nach diesem kleinen Umbruch gefunden hat.“

Aufgebot HSG Volkach

Abgänge: Michael Hübner, Nathan Schliermann, Konstantin Weimann (alle TV Dettelbach).

Zugänge: Daniel Fröstl, Maximilian Oestreicher (beide TV Großlangheim), Mirco Lurz (TV Gerolzhofen), Lukas Feuerbach, Hagen Hirth, Jan Klinger, Christoph Menz, Oliver Müller (alle eigene Jugend).

Tor: Sebastian Gürsching, Mirco Lurz.

Rückraum: Kai Baumann, Sebastian Götz, Hagen Hirth, Jan Klinger, Sebastian Klinger, Oliver Müller, Sebastian Seitzer.

Kreis: Lukas Feuerbach, Sebastian Kimmel, Maximilian Oestreicher, Maximilian Weimann.

Außen: Tim Fertig, Daniel Fröstl, Nils Lutz, Tizian Mangold, Christoph Menz.

Trainer: Stefan Knötgen (4. Saison).

Saisonziel: nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Meistertipp: TV Marktsteft.