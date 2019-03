Volkach vermisst die Schützenhilfe

Hauptsache, gewonnen! „Es waren zwei sehr wichtige Punkte, das zählt“, sagte Trainer Marcus Müller nach dem 24:16 (11:9) der HSG Volkach gegen den MHV Schweinfurt. Da sich seine Mannschaft nach der Halbzeit gesteigert hatte, setzte sie sich gegen den Tabellenletzten ungefährdet durch. Müller musste vor der bedeutenden Partie im Abstiegskampf auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten.

Anna Schlachter fällt seit Rückrundenbeginn aus, Teresa Werner hat sich vorige Woche verletzt: Sie war zwar auf dem Spielberichtsbogen vermerkt, aber ihr Einsatz kam nicht in Frage. Sandra Hämmerlein war noch nicht vollends genesen, weshalb sie die ersten Minuten ihrer Mannschaft von außen verfolgte.

Bei Schweinfurt hatte vergangene Woche der Trainer gewechselt: Für Frank Munoz übernahm Christopher Früh – einst Spieler und Sportlicher Leiter sowie seit kurzem als Lehrer an einem Meininger Gymnasium – die Mannschaft. Da der Abstieg kaum mehr zu verhindern ist, will er dem Team vor allem den Spaß am Handball wiederbringen.

Die Anfangsphase verlief nach den Vorstellungen der Gastgeberinnen: Nach Toren Sophia Schellers von links und Sophie Krämers von rechts sowie einem Alleingang Krämers lagen sie 3:0 vorne, da Torfrau Katharina Knoppe zweimal pariert hatte. Schweinfurt holte bis auf ein Tor auf, doch Volkachs flinkes Offensivspiel setzte sich durch. Ballgewinne am Kreis endeten in erfolgreichen Gegenstößen, der Vorsprung wuchs auf 9:5.

Die Führung hätte höher ausfallen können, doch trafen Alexandra Liebenstein und Anja Sahlmüller für die HSG nur den Pfosten. Volkach gelang es nicht, sich über vier Treffer hinaus abzusetzen. Als die Gastgeberinnen nachlässig in der Abwehr wurden und Schweinfurts Julia Albert nicht mehr konsequent genug bremsten, nahm die das Spiel ihrer Mannschaft an sich. So holten die Gäste nach früher Auszeit bis auf ein Tor zum 10:9 auf. Je näher Schweinfurt kam, desto unsicherer wurden die Volkacherinnen. Sie warfen nun aus ungünstigen Positionen.

„In der Abwehr standen wir nicht mehr gut genug“, sagte Trainer Müller. „Dass es so knapp war, mussten wir uns selbst zuschreiben. Ich habe dazu in der Halbzeit ein paar Worte gesagt.“ Mit der von Hämmerlein umgesetzten Maßnahme, Albert fortan konsequent in kurze Deckung zu nehmen, verlor Schweinfurts Spiel in der zweiten Hälfte seine Schlagkraft. Bei Volkach wuchs mit jedem gelungenen Abschluss die Überzeugung, die Partie als Sieger zu verlassen.

Mit zwei Läufen setzten sich die Gastgeberinnen zuerst auf 15:9 und zehn Minuten später vorentscheidend auf 20:11 ab. Schweinfurts Gegenwehr war längst gefallen, so dass Volkach noch einige sehenswerte Spielzüge vortragen konnte. „Es waren ein paar schöne Aktionen dabei – auch, was wir extra noch trainiert hatten“, so Müller.

Wären die Ergebnisse günstiger ausgefallen, hätte Volkach in der Tabelle höher nach oben klettern können. So gelang dem Aufsteiger zumindest ein Sprung um zwei Plätze. „Der Spieltag lief leider nicht ganz so, wie wir uns das gewünscht hatten“, kommentierte Müller die Resultate aus den anderen Hallen. Für Volkach gehen die wichtigsten Wochen der Saison nun auswärts weiter – in Sulzbach-Rosenberg und Regensburg bei direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.