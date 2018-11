Volkach teilt Punkte mit dem Schlusslicht

Bayernliga Nord Männer

TSV Abensberg – TSV Lengfeld 2:3 TSV Eibelstadt II – VfL Volkach 2:3 VC Amberg – BSC Ebersdorf 3:1 TSV Neuburg – ASV Neumarkt 2:3 TV Bad Windsheim – TB/ASV Regenstauf 2:3

1. (1.) VC Amberg 5 5 0 15 : 2 15 2. (2.) TV Bad Windsheim 5 3 2 13 : 7 11 3. (3.) VfL Volkach 6 4 2 13 : 12 10 4. (4.) TB/ASV Regenstauf 5 3 2 13 : 8 10 5. (6.) TSV Abensberg 6 3 3 12 : 14 8 6. (5.) BSC Ebersdorf 5 3 2 10 : 11 7 7. (8.) TSV Lengfeld 5 2 3 9 : 12 6 8. (7.) TSV Neuburg 5 2 3 9 : 13 5 9. (9.) ASV Neumarkt 5 1 4 7 : 14 3 10. (10.) TSV Eibelstadt II 5 0 5 7 : 15 3

TSV Eibelstadt II – VfL Volkach 2:3 (25:22; 19:25; 21:25; 25:18; 10:15). Für die Volleyballer des VfL Volkach war die Maxime klar: Beim Tabellenschlusslicht in Eibelstadt sollten drei Punkte her. Denn die zweite Mannschaft des Drittligisten war in dieser Saison bislang glück- und sieglos geblieben und hatte gerade drei Pünktchen zusammengekratzt. Doch der Auftritt endete ernüchternd für den VfL: in einer Punkteteilung nach fünf Sätzen.

Die Volkacher waren gut gestartet. Früh im ersten Satz erspielten sie sich vier Punkte Vorsprung. Die zunächst ordentliche Annahme um VfL-Libero Jonas Thaler trug zu einem variantenreichen Angriffsspiel bei. Das Niveau des ersten Balles knickte dann allerdings ein, und zum Satzende hin glichen die Eibelstädter durch eine starke Aufschlagserie zum 19:19 aus. Mit viel Schwung in der entscheidenden Phase gelang es ihnen, den Satz zu gewinnen.

Dies bedeutete einen Dämpfer im Spiel der Volkacher: Sie waren auch am Anfang des zweiten Satzes noch sichtlich beeindruckt. Mitte des Satzes versuchte Spielertrainer Johannes Förster mit einem Doppelwechsel das Volkacher Spiel zu beleben. Förster übernahm das Zuspiel, Berger agierte auf der für ihn ungewohnten Diagonalposition, und diese Aufgabe übernahm der junge Spieler sehr beherzt. Er setzte über das gesamte Spiel viele gute Akzente. Der Wechsel erbrachte also die gewünschte Wirkung. Volkach zeigte eine andere Körpersprache und hatte wieder Spaß am Spiel, war mutiger und laut auf dem Feld – und setzte sich mit 25:19 durch. Auch den dritten Durchgang holte sich der VfL mit 25:21.

Im vierten Satz stemmten sich die Eibelstädter noch einmal entschlossen dagegen. In der nun etwas volleren Turnhalle war inzwischen richtig Stimmung. Volkach konnte das Spiel nun nicht mehr so gestalten wie erhofft. Unnötige Fehler schlichen sich ein, und die Eibelstädter Volleyballer nutzten diese Schwächephase erneut aus. Auch mit der Einwechslung von Schraml und Schurtz konnte Volkach den Tie-Break nicht verhindern. Der Satz ging mit 18:25 deutlich an Eibelstadt.

So ging es erneut in den Tie-Break. Lautstark wurden die Volkacher von ihren mitgereisten Fans unterstützt. Unbeeindruckt vom Ergebnis des vorangegangenen Satzes machten sich die Gäste frisch ans Werk. Außenannahme-Spieler Peter Moritz brachte sein Team mit gezielten Aufschlägen mit 7:1 in Führung. Den Gastgebern gelang kein ordentlicher Aufbau, und so nutzte Volkach die sich bietenden Situationen fehlerfrei, der Vorsprung blieb bis zum Matchball beim Stand von 14:10 konstant. Gleich die erste Gelegenheit nutzte der VfL, um sich auch im zweiten Tiebreak der Saison durchzusetzen. Die Punkteteilung in Eibelstadt bewertete man in Volkach hinterher als „verdient, aber sehr ärgerlich“.