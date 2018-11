Volkach siegt in der Verlängerung

Volleyball

Bayernliga Nord Männer

BSC Ebersdorf – TSV Neuburg 3:0 VfL Volkach – VC Amberg 3:2 ASV Neumarkt – TV Bad Windsheim 1:3

1. (1.) VC Amberg 6 5 1 17 : 5 16 2. (2.) TV Bad Windsheim 6 4 2 16 : 8 14 3. (3.) VfL Volkach 7 5 2 16 : 14 12 4. (6.) BSC Ebersdorf 6 4 2 13 : 11 10 5. (4.) TB/ASV Regenstauf 5 3 2 13 : 8 10 6. (5.) TSV Abensberg 6 3 3 12 : 14 8 7. (7.) TSV Lengfeld 5 2 3 9 : 12 6 8. (8.) TSV Neuburg 6 2 4 9 : 16 5 9. (9.) ASV Neumarkt 6 1 5 8 : 17 3 10. (10.) TSV Eibelstadt II 5 0 5 7 : 15 3

VfL Volkach – VC Amberg 3:2 (25:22; 20:25; 25:21; 19:25; 15:12)

Mit Amberg hatten die Volkacher in den vergangenen Jahren immer gute Erfahrungen gemacht. Doch diesmal waren die Oberpfälzer ungeschlagen und ohne Punktverlust an die Mainschleife gereist, und dem VfL fehlten in Diagonalangreifer Patrick Schurtz und Mittelangreifer Jonas Hofmann zwei wichtige Kräfte. André Wächter, Spieler der zweiten Garde, saß als einziger auf der Bank. Auf der Diagonalposition ersetzte Peter Moritz Patrick Schurtz. Und doch zwang der VfL seinen Gegner erneut in die Knie, wenn auch nicht bei voller Punktausbeute: zwei Zähler für Volkach und einer für Amberg.

Im ersten Satz zeichnete sich eine enge und attraktive Partie ab. Beide Teams boten sehr gute, konsequente Aktionen, sei es im Block, im Angriff oder beim Aufschlag. Beim Stand von 14:16 nahm Spielertrainer Johannes Förster eine taktische Auszeit, und er stimmte seine Spieler bestens auf die Endphase des Satzes ein. Sie drehten durch eine sehr starke Annahme und damit verbundenen variablen, präzisen Spielaufbau den Satz über 17:16, 22:19 und 25:22 schließlich zu ihren Gunsten.

Die Amberger waren jedoch als Tabellenführer angetreten und wollten ihren neu gewonnenen Status auch demonstrieren. Den zweiten Satz gewannen sie 25:20. Ein paar Fehler zu viel hatten sich in das Volkacher Spiel eingeschlichen. Der dritte Durchgang versprach Spannung. Volkach setzte sich von 6:6 auf 13:9 ab, dann nahm Amberg eine Auszeit. Die blieb ohne Wirkung, weil die Volkacher in dieser Phase mächtig aufdrehten. Bis zum Stand von 20:15 hielten sie Amberg auf Abstand, dann unterliefen ihnen weitere Fehler im Spielaufbau. Nach einer Aufschlagserie mit guten Blockaktionen und schwer zu verteidigenden Angriffen glich Amberg aus zum 20:20. Volkach mochte sich den Satz aber nicht nehmen lassen und war zu willensstark für die Gastgeber. In der entscheidenden Phase zeigte sich der VfL in Abwehr, Block und Angriff voll auf der Höhe und zog mit 2:1-Sätzen in Führung.

Es ging in den vierten Durchgang. Volkach rannte nach einer 7:5-Führung den Ambergern hinterher und konnte das Tempo nicht mitgehen. Der Block war in diesem Satz zu offen, so dass Ambergs Angriffe ins Feld des VfL einschlugen; über 11:9 und 16:12 entschied Amberg den Satz mit 25:19 zu seinen Gunsten. Nach zwei Stunden Kampf ging es also wieder in den Tiebreak. Eine bekannte Situation in dieser Saison für den VfL, war es doch der dritte in Folge. Amberg hielt bis zum 3:3 noch mit. Dann setzte sich der VfL entscheidend ab. Beim Stand von 8:6 wurden die Seiten getauscht. Die Oberpfälzer leisteten sich in dieser Phase zu viele Fehler im Angriff und ließen entscheidende Punkte liegen. Volkach agierte konsequent im Spielaufbau, verwertete entschlossen seine Chancen und beeindruckte seinen Gegner auch mit erfolgreichen Einerblock-Aktionen. Der an diesem Tag überragende Peter Moritz nutzte den entscheidenden Matchball zum 15:12.

Den Volkachern war es gelungen, das Publikum durch teils spektakuläre Aktionen mitzureißen, Spannung und Stimmung trotz der verlorenen Sätze hochzuhalten und den nötigen Willen und gewinnbringenden Spaß aufs Parkett zu bringen. So gewannen sie auch den dritten Tiebreak in Folge. Am 8. Dezember geht es zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Bad Windsheim.