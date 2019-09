Volkach nur auf Besuch in der Bezirksoberliga

Nach nur einem Jahr in der Landesliga sind die Handballerinnen der HSG Volkach im Mai wieder in die Bezirksoberliga abgestiegen. Nuancen hatten ihnen zum Klassenverbleib gefehlt. Allzu lange möchten sie sich in der neuen, alten Liga aber nicht aufhalten. Das klare Ziel lautet, umgehend in die Landesliga zurückzukehren. Und das klingt realistisch. Denn personell hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison kaum etwas geändert. Durch zwei Rückkehrerinnen ist der Kader sogar noch breiter geworden – und auch aus der Jugend schieben vielversprechende Talente nach.

Marcus Müller fiel die Analyse der abgelaufenen Saison nicht leicht, nur zwei Siege fehlten zum direkten Klassenverbleib. Einer sogar nur, um den Sprung in die Relegation zu schaffen. „In einigen Partien haben die letzten nötigen Prozent gefehlt“, erklärt der Trainer. „Auch an Cleverness hat es uns mehrmals gemangelt.“ Mit anderen Worten: Dieser Abstieg wäre vermeidbar gewesen.

Schließlich hätten die Seinen in Spielen Punkte geholt, in denen sie niemand erwartet hatte, wie gegen Günzburg. In anderen hingegen gaben seine Mädels klare Führungen noch aus der Hand. Dabei kommen Müller vor allem die beiden Heimspiele Schwabach und Nürnberg in den Sinn, in denen Volkach die bessere Mannschaft gewesen sei und doch verlor.

Geärgert hat sich der Trainer auch über wechselnde Besetzungen der Re-gensburger Reserve, die man im Hinspiel mit 14 Toren Differenz geschlagen hatte. In der Oberpfalz unterlag die HSG mit 26 Treffern Unterschied. „Da standen einige Spielerinnen aus der dritten Liga auf dem Feld“, sagt Müller. „Als sie dann gesichert waren, haben diese gegen andere Konkurrenten nicht mehr gespielt.“ Aber er will nicht weiter nachkarten, schaut nach vorne. In der neuen Saison will er mit Volkach noch einmal Meister werden.

„Die Mädels haben trotz allem an Erfahrung gewonnen und die wollen wir nutzen, um gleich wieder aus der Bezirksoberliga herauszukommen“, redet der Übungsleiter gar nicht lange um den heißen Brei herum. Am Ende der Saison zähle nur der erste Platz. Das sehe auch die Mannschaft so. Der Kader hat im Vergleich zum Vorjahr an Qualität gewonnen, nicht durch externe Neuzugänge, sondern durch Spielerinnen, die schon vorher das Volkacher Leibchen trugen. Ellen Kimmel und Sophia Wagner kehren aus ihrer Babypause zurück und stehen wieder bereit.

Fehlen wird vorerst noch Anna Schlachter. Die Rückraumspielerin leidet noch immer an den Folgen ihres im Januar erlittenen Kreuzbandrisses, befindet sich gerade auf Reha. Zudem führt Müller jüngere Spielerinnen wie Anika und Marie Menz oder Antonia Langer an die erste Garde heran und gewährt ihnen Einsatzzeiten. „Wir wollen sie langsam an das Niveau gewöhnen. Die Qualität dazu haben sie“, sagt er. Bereits in der Vorbereitung auf die Saison, die diesmal ungewöhnlich kurz ausfiel – erst Mitte Juli starteten die HSG-Mädels – trainierten sie regelmäßig mit.

„Die Beteiligung war schon sehr durchwachsen.“ Volkachs Trainer Marcus Müller über die Saisonvorbereitung

Ganz zufrieden war Müller mit der Testphase vor der Saison aber nicht. Besonders im August fehlten Spielerinnen wegen Urlaubs. Auch zu Saisonbeginn kann er nicht auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. „Das habe ich voriges Jahr anders erlebt“, sagt er. „Die Beteiligung war schon sehr durchwachsen. Aber wir gehen positiv in die neue Spielzeit.“ Die beginnt an diesem Sonntag in Bad Neustadt. Dort soll dann der direkte Weg zum Aufstieg beginnen. Denn Marcus Müller und seine Mädels wollen nur zu Besuch in der Bezirksoberliga sein.