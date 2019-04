Volkach jubelt trotz des Negativerlebnisses

Bezirksoberliga Männer

MHV Schweinfurt – HSG Mainfranken 26:27 TSV Rödelsee – TV Gerolzhofen 43:24 FC Bad Brückenau – SpVgg Giebelstadt 36:27 SV Michelfeld – TSV Partenstein 29:24 HSG Volkach – TSV Lohr II 25:31 HSC Bad Neustadt II – TV Marktsteft 24:24

1. (1.) SV Michelfeld 21 19 0 2 592 : 493 38 : 4 2. (2.) TV Marktsteft 21 15 1 5 602 : 511 31 : 11 3. (3.) TSV Rödelsee 21 14 1 6 632 : 563 29 : 13 4. (4.) HSG Mainfranken 21 12 3 6 643 : 586 27 : 15 5. (5.) TSV Lohr II 21 10 3 8 584 : 525 23 : 19 6. (8.) FC Bad Brückenau 21 9 2 10 599 : 609 20 : 22 7. (6.) SpVgg Giebelstadt 21 10 0 11 606 : 649 20 : 22 8. (7.) TSV Partenstein 21 8 2 11 571 : 583 18 : 24 9. (10.) HSC Bad Neustadt II 21 7 3 11 545 : 585 17 : 25 10. (9.) HSG Volkach 21 7 2 12 591 : 625 16 : 26 11. (11.) MHV Schweinfurt 21 5 3 13 589 : 592 13 : 29 12. (12.) TV Gerolzhofen 21 0 0 21 482 : 715 0 : 42

HSG Volkach – TSV Lohr II 25:31 (12:16). Der Anwurf hatte am Samstagabend in Volkach noch gar nicht stattgefunden, da gab es für die heimische HSG schon Grund zur Freude. Durch den Auswärtserfolg der HSG Mainfranken bei Volkachs ärgstem Widersacher im Abstiegskampf, dem MHV Schweinfurt, war Volkachs Ligaverbleib bereits vorzeitig besiegelt. „Wir hatten das Ergebnis aus Schweinfurt im Vorfeld natürlich erfahren. Dementsprechend war die Spannung bei uns schon ein wenig raus,“ stellte ein erleichterter HSG-Trainer Stefan Knötgen fest. Trotz der Niederlage mochte der Übungsleiter nicht unzufrieden mit der Darbietung seiner Mannen sein. „Wir haben nicht schlecht gespielt, uns im Angriff aber zu viele Fehler erlaubt, was der Gegner zu schnellen Gegenstoßtoren genutzt hat.“ Letztlich stand aber der geschaffte Klassenerhalt im Mittelpunkt, den die Mannschaft nach Spielende auch entsprechend feierte.

Volkach: Baumann 7/4, Lutz 5, Müller 4, Seitzer 4, Fröstl 2, Kimmel 2, Weimann 1. Lohr: Bauer 6/1, Schmitt 6, Vormwald 5, Hartig 3, Burk 3, Brey 2, Mill 2, Scheiner 2, Imhof 1, Rützel 1.

MHV Schweinfurt – HSG Mainfranken 26:27 (15:17). Im ersten Durchgang wusste Mainfranken vor allem im Angriff zu überzeugen, konnte die Schweinfurter, die noch um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt kämpften, aber nicht abschütteln, weil defensiv die Kompaktheit fehlte. Dies änderte sich nach dem Wechsel, wie Spieler Dominik Ruschin erfreut erkannte. „In der zweiten Halbzeit haben wir in der Verteidigung mehr zugepackt.“ Zwar kamen die Hausherren dadurch zu weniger einfachen Toren, dennoch entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften, bei dem die HSG knapp zwei Minuten vor Spielende gar mit einem Treffer in Rückstand geriet. Doch Dennis Motscha und Johannes Neuweg drehten die Partie in der Schlussphase noch zugunsten Mainfrankens und besiegelten damit Schweinfurts Abstieg in die Bezirksliga.

Schweinfurt: Landgraf 10/4, Zwiazek 6/1, Bitsch 3, Breun 3, Schmitt 3, Fey 1. Mainfranken: Motscha 15/4, Eckert 3/1, Neuweg 2,Ruschin 2, Schmitt 2, Groth 1, Ochel 1, Uhl 1.

TSV Rödelsee – TV Gerolzhofen 43:24 (22:7). Satte fünfzehn Minuten dauerte es, ehe dem noch immer punktlosen Schlusslicht aus Gerolzhofen in Rödelsee der erste Treffer gelang. Die Gastgeber hatten ihrerseits zu diesem Zeitpunkt bereits deren zehn erzielt und die Begegnung damit frühzeitig in die erwarteten Bahnen gelenkt. Die verbleibende Spielzeit konnte TSV-Trainer Radovan Suchy nutzen, um einigen jungen Spielern Einsatzzeit zu geben. Nach Ansicht Suchys tat sich bei seiner Mannschaft in der Abwehr gerade in der zweiten Halbzeit zwar die eine oder andere Lücke zu viel auf, doch zeigte sich der Übungsleiter auch nachsichtig mit seinem Team. „Dass bei diesem klaren Spielstand die Konzentration irgendwann nachlässt, ist normal,“ sagte er angesichts eines für Rödelsee nie gefährdeten Erfolges.

Rödelsee: Hammer 8, Strietzel 8, Pruy 7/2, Häckner 5, Arlt 4, Burger 4, Reichard 4, Deppisch 3. Gerolzhofen: Rieger 6, Böhm 5, Brand 4/2, Käb 4, Blattner 2/1, Hümmer 2/1, Hummel 1.

FC Bad Brückenau – SpVgg Giebelstadt 36:27 (16:15). Mächtig angefressen war Giebelstadts Trainer Andreas Michel nach der deutlichen Niederlage in Bad Brückenau. „Spielerisch und von der Moral her haben wir uns hier mannschaftlich ganz schlecht präsentiert,“ resümierte Michel den Auftritt seiner Schützlinge. In der ersten Hälfte hielten die personell geschwächt angetretenen Gäste die Partie weitestgehend offen, führten zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren Differenz und gingen letztlich mit einem knappen Ein-Tor-Rückstand in die Kabine. Doch auch nach Wiederanpfiff fand die SpVgg nach Auskunft Michels nicht ihren Spielfluss und konnte nicht verhindern, dass die Gastgeber ihren Vorsprung bis zur vierzigsten Minute auf vier Tore ausbauten. Zwar verkürzte Giebelstadt hernach noch einmal, verlor aber in der Schlussphase endgültig den Anschluss und zog am Ende klar den Kürzeren. „Viel schlechter als in der ersten Halbzeit hätten wir es eigentlich nicht machen können. In der zweiten haben wir aber bewiesen, dass es doch noch schlechter geht,“ so Michels ernüchtertes Fazit.

Bad Brückenau: Dietrich 10/5, Nick Schumm 8, Müller 5, Tom Schumm 4, Hoch 3, Bauer 2, Weiner 2, Bott 1, Karl 1. Giebelstadt: Schnapp 6/3, Beisheim 5, Rhein 5, Eberth 3, Manuel Michel 3, Kosmehl 2, Julian Michel 2, Kranz 1.

SV Michelfeld – TSV Partenstein 29:24 (13:11). Trotz bereits feststehender Meisterschaft lässt sich Michelfeld nicht vom Erfolgsweg abbringen. Die Gäste erwiesen sich zwar als unbequemer Gegner, letztlich fehlten ihnen aber die Mittel, um dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. Für SV-Spielertrainer Maximilian Häckner war diesmal die kompakte Abwehrarbeit seines Teams der Schlüssel zum Erfolg. „Wenn man hinten nicht viel zulässt, braucht man vorne auch nicht so viele Tore, um zu gewinnen,“ so Häckners Devise. Auf eine stabile Verteidigung war sein Team diesmal auch angewiesen, denn absetzen konnte sich Michelfeld vom Gegner lange nicht. Bis knapp zehn Minuten vor dem Ende blieb Partenstein bei nur zwei Toren Rückstand auf Tuchfühlung, ehe der Ligaprimus die Schlagzahl noch einmal erhöhte und schließlich souverän gewann.

Michelfeld: Faustmann 8, Häckner 6/1, Pürckhauer 5, Dennerlein 4, Möslein 3, Schardt 2, Unser 1. Partenstein: Haberberger 7/2, Maximilian Lang 4, Völker 4, Grundler 3, Hofmann 2, Schürr 2, Durner 1, Daniel Lang 1.

HSC Bad Neustadt II – TV Marktsteft 24:24 (12:10). Zum dritten Mal in Folge verließen die Marktstefter das Parkett nicht als Gewinner. Auch in Bad Neustadt kam der Tabellenzweite nicht so recht auf Touren und musste in der Endphase des ersten Durchgangs einem Fünf-Tore-Rückstand nachlaufen. Der war aus Sicht des TV zu Beginn der zweiten Hälfte zwar schnell egalisiert. Der Gast verpasste es aber, den Schwung mitzunehmen und so entwickelte sich eine Partie auf des Messers Schneide mit oftmals wechselnden Führungen. Gegen Ende schien das Pendel dann zugunsten Bad Neustadts auszuschlagen, als diese zweieinhalb Minuten vor Ultimo mit drei Treffern in Front lagen. Doch Marktsteft gab sich noch nicht geschlagen und nahm in einer Auszeit eine taktische Umstellung vor, die voll aufging. Durch eine offensivere Verteidigung wurden schnell Ballgewinne erzielt, die letztlich zu schnellen Torerfolgen führten und Marktsteft schließlich doch noch einen Punkt bescherten. „Das haben die Jungs gut gemacht. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung,“ lobte der scheidende TV-Trainer Raimo Wilde die Energieleistung seiner Truppe.

Bad Neustadt: Kleinhenz 8/4, Beetz 7, Bördlein 3, Finke 2, Mecky 1, Janfrüchte 1, Thomas 1, Philipp Wilm 1. Marktsteft: Seitz 6, Olbrich 5/1, Bayer 3, Thorwarth 3, Hetterich 2, Reuthal 2/2, Florian Lang 1, Matern 1, Schmidt 1.