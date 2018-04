Volkach fehlt ein letztes Pünktchen

Bezirksoberliga Männer

TV Großlangheim – FC Bad Brückenau 28:37 TSV Rödelsee – SV Michelfeld 32:25 TSV Lohr II – TG Höchberg 27:25 DJK Rimpar III – HSG Volkach 32:35 MHV Schweinfurt – TSV Partenstein 28:35 DJK Waldbüttelbrunn II – TV Gerolzhofen 32:30

1. (1.) TSV Rödelsee 21 19 0 2 647 : 556 38 : 4 2. (2.) SV Michelfeld 21 15 1 5 582 : 530 31 : 11 3. (4.) TSV Lohr II 21 12 1 8 588 : 533 25 : 17 4. (5.) TSV Partenstein 21 11 1 9 572 : 517 23 : 19 5. (3.) TV Gerolzhofen 21 11 1 9 635 : 604 23 : 19 6. (7.) HSG Volkach 21 10 2 9 563 : 563 22 : 20 7. (8.) FC Bad Brückenau 21 10 1 10 577 : 564 21 : 21 8. (6.) MHV Schweinfurt 21 10 1 10 637 : 639 21 : 21 9. (9.) DJK Waldbüttelbrunn II 20 10 0 10 547 : 565 20 : 20 10. (10.) TG Höchberg 20 7 2 11 533 : 564 16 : 24 11. (11.) DJK Rimpar III 21 4 0 17 531 : 605 8 : 34 12. (12.) TV Großlangheim 21 1 0 20 452 : 624 2 : 40

DJK Rimpar III – HSG Volkach 32:35 (14:17). Das erwartet schwierige Auswärtsspiel erwartete Volkach bei den bereits als Absteiger feststehenden in Rimparern. „Für sie ging es um nichts mehr, daher konnten sie befreit aufspielen“, stellte HSG-Trainer Stefan Knötgen fest. Seine Mannschaft sei nicht konzentriert genug gewesen, und so schwanden die während einiger guter Minuten erspielten Führungen wieder. „Sobald wir glaubten, es gehe auch mit halber Kraft, holte uns Rimpar ein“, so Knötgen.

Kurz nach der Halbzeit hatte sich Volkach beim 20:15 bereits mit fünf Toren abgesetzt, doch erzielte Rimpar nur wenig später das 22:22. Bis zur Schlussphase wechselte die Führung. Volkach verpasste auf diese Weise mehrmals die Gelegenheit, sich mit einem höheren Vorsprung abzusetzen, und so wurde es „am Ende spannender, als es sein musste“. Am Ende verbuchte Volkach einen Sieg, der noch nicht zum Klassenerhalt reicht. „Wir müssen nächste Woche in Schweinfurt punkten“, sagte Knötgen. „Mit einer solchen Leistung wie hier wird das schwierig.“

Rimpar: Lachmann 10/1, Krenz 7, Christ 4, Hoffmann 4, Reuther 2, Münzel 2, Konstantin Schmitt 2, Oetjen 1. Volkach: Baumann 8/6, Hübner 6, Wagner 6, Lutz 4, Seitzer 3, Götz 3, Fertig 3, Kimmel 1, Klinger 1.

TV Großlangheim – FC Bad Brückenau 28:37 (12:15). Mit seinem letzten Heimspiel der Saison hat sich Großlangheim aus der Bezirksoberliga verabschiedet. Obwohl die Gastgeber so viele Tore wie selten in dieser Runde warfen, reichte es nicht, um die Partie mit einem positiven Erlebnis zu beenden. Bad Brückenau brauchte diesen Sieg, um die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Großlangheim hielt zwar mit und glich nach dem Wechsel zum 17:17 aus. Aber in der letzten Viertelstunde setzten sich die größeren Reserven des Gegners durch.

Großlangheim: Sebastian Sterk 6, Nicola 4, Hufnagel 4, Dürr 4, Jonas Pfannes 3, Fröstl 3/1, Östreicher 2, Rösch 2. Bad Brückenau: Dietrich 10, Michael Müller 7, Nick Schumm 5, Tom Schumm 4, Übelacker 3, Ralf Müller 3/2, Christian Karl 2, Weiner 2, Peter Karl 1.