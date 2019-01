Volkach erlebt ein bitteres Ende

Julia Hebling steht nicht gern im Mittelpunkt. Doch ihre Trainerin maß ihr am Samstagabend großen Anteil am 22:19 (12:12)-Sieg im Landesliga-Derby bei der HSG Volkach zu. Die Torhüterin, die seit vielen Jahren zum Stamm der HSG Mainfranken gehört, hatte nicht nur in den wichtigen Phasen der zweiten Halbzeit zwei, drei freie Gegenstöße der Volkacherinnen pariert – sie wurde sogar selbst zur Torschützin: Nach etwas mehr als 46 Minuten erzielte Hebling den Treffer zum 17:17-Ausgleich. „Das war vielleicht der Knackpunkt im Spiel“, sagte Trainerin Steffi Placht später zu der Bedeutung dieses Kunststücks.

Ein Wurf ins leere Tor

Was war geschehen? Romina Cocorullo hatte für die Mainfranken in dem knappen und sehr umkämpften Spiel gerade auf 16:17 (45.) verkürzt, doch gleich darauf erhielt ihre Teamkollegin Johanna Knauer eine Zeitstrafe. Volkachs Bemühen, in Überzahl den Vorsprung wieder auf zwei Treffer auszubauen, scheiterte an der Abwehr der Mainfranken, die einen Ball blockte. Torhüterin Julia Hebling nahm den abgewehrten Ball auf, sah, dass das gegnerische Tor leer war, und schaltete schnell. Heblings Versuch von ganz hinten landete punktgenau zum Ausgleich im Netz. „Da hat sie wirklich gut reagiert. Ich weiß gar nicht, ob sie zuvor in einem Spiel schon mal ein Tor erzielt hat“, sagte Placht.

Junge Volkacherin verletzt sich schwer

Die Mainfranken, die im Vergleich zum Hinspiel in Julia Flohr und Julia Meyer zwei wichtige Kräfte wieder an Bord hatten, brachten den Vorsprung in der Schlussphase über die Runden. „Ein glücklicher Sieg“, gab Trainerin Placht zu. Sie sprach von einer sehr intensiven und von der Abwehr geprägten Partie der beiden Landkreis-Mannschaften. Für Volkach, das diesmal auf die verhinderte Sandra Hämmerlein verzichten musste, sollte das Spiel nicht nur aufgrund der sich abzeichnenden Niederlage ein bitteres Ende nehmen: Denn fünf Minuten vor Schluss verletzte sich die bis dato sehr agile Anna Schlachter so schwer, dass für sie die Runde möglicherweise gelaufen ist. Das 18-jährige Talent ging mit Ball in die Mainfranken-Abwehr, knickte bei einer Seitwärtsbewegung um und verletzte sich dabei am Knie (55.). Die Partie war beim Stand von 18:20 für einige Minuten unterbrochen.

„Wäre das nicht passiert“, meinte der Volkacher Trainer Marcus Müller, „hätten wir vielleicht noch mal rankommen können.“ Die unglückliche Aktion kurz vor Schluss wirkte nicht nur bei Schlachters Mitspielerinnen sichtlich nach. Auch Marcus Müller war merklich bedient. „Das Ergebnis ist für mich im Endeffekt zweitrangig. Anna wird uns fehlen.“ Die junge Handballerin hatte den Mainfranken am Samstagabend mit die größten Probleme bereitet. „Sie bekamen wir nicht in den Griff“, gab auch Steffi Placht zu.

Mit dem Halbzeitsignal zum Ausgleich

Zunächst hatte Aufsteiger Volkach recht schwungvoll agiert. Nach vier Minuten traf Sophie Krämer für die Gastgeberinnen zum 4:1, nach zehn Minuten gelang Anja Sahlmüller das 7:3. Rebecca Schuster erzielte kurz darauf das 8:4. Doch die routinierteren Mainfranken holten auf, Tor um Tor. Julia Flohr traf zum 8:8 und warf die Gäste mit dem 12:11 erstmals in Führung. Anna Schlachter glich mit dem Halbzeitsignal aus. Den zweiten Durchgang begannen die Volkacherinnen erneut hellwach – und nach 40 Minuten lagen sie mit Sophie Krämers Treffer zum 17:14 wieder drei Tore vorne.

Wohltuende Punkte für die Mainfranken

Volkachs Versuch, die Ausnahmekönnerin der Mainfranken, Melanie Meyer, mit Hilfe einer sehr offensiven 5:1-Abwehr ihrer Wirkung zu berauben gelang recht gut. Meyer kam aus dem Feld heraus nur auf drei Tore. „Unsere Deckung stand gut, Torhüterin Lena Bördlein hielt prima. Wir ließen den Gegner durch Unachtsamkeiten aber immer wieder herankommen“, erklärte Trainer Müller. Er haderte zudem mit der aus seiner Sicht sehr einseitigen Verteilung der Zeitstrafen (Volkach sechs, Mainfranken zwei). Die Mainfranken freuten sich mit Blick auf die Enge in der Tabelle über zwei wohltuende Punkte. „Ich bin überzeugt, dass wir uns noch steigern werden“, sagte Trainerin Placht. „Wir müssen unsere Heimspiele wie nächste Woche gegen Schweinfurt gewinnen.“ Auch ihr Volkacher Kollege Marcus Müller weiß, dass das Rennen um den Klassenverbleib eng bleiben wird.

Die Statistik des Spiels Handball-Landesliga Nord Frauen HSG Volkach – HSG Mainfranken 19:22 (12:12) Volkach: Bördlein, Knoppe; Wirsching 2, Liebenstein, Hanna Werner, Schlachter 3, Sahlmüller 1, Schuster 1, Teresa Werner, Jäcklein, Scheller 3, Krämer 5/2, Wagenhäuser 4, Wagner. Mainfranken: Hebling 1, Szabo; Knauer, Geißler 1, Geuder 1, Flohr 3, Cocorullo 1, Golm 3, Julia Meyer 4, Schwab, Melanie Meyer 8/5, Ebner. Schiedsrichter: Göckel/Wölfel (Wendelstein). Zuschauer: 120. Zeitstrafen: 12:4 Minuten (Wagner, Wagenhäuser, T. Werner, Schlachter, 2x Krämer; Knauer, Schwab). Spielfilm: 3:1 (3. Minute), 5:2 (10.), 8:5 (18.), 10:10 (28.), 12:12 (Halbzeit); 14:14 (36.) 17:14 (40.), 17:17 (47.), 17:20 (54.), 18:21 (58.), 19:22.

Landesliga Nord Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg – SC Schwabach 24:17 MHV Schweinfurt – SV Obertraubling 24:17 HSG Volkach – HSG Mainfranken 19:22 HSG Pleichach – TV Gundelfingen 22:18 TSV Winkelhaid – TS Herzogenaurach II 23:20 ESV Regensburg II – Post SV Nürnberg 34:23 VfL Günzburg – DJK Rimpar