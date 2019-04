Volkach bleibt noch eine letzte Chance

Es war angerichtet, doch für die Handballerinnen der HSG Volkach gab es am Samstag nichts zu feiern. Die HSG hatte nach dem Spiel der Frauen zur Saisonschlussparty ins Foyer der Mainschleifenhalle eingeladen. Die Männer durften dort ihren ihren Verbleib in der Bezirksoberliga begießen, und mit Spezi ließ sich auf die Meistertitel dreier weiblicher Jugendmannschaften anstoßen. Bloß den Frauen war nicht nach Feiern zumute: Sie hatten in der Landesliga gegen den SC Schwabach mit 21:24 (10:13) verloren.

Die Beteiligten blickten mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Verlauf und Ausgang der Partie. Hatte Schwabachs Trainer Marcus Grüßner nichts an den Schiedsrichtern auszusetzen, schimpften die Volkacher gewaltig. „Schauen Sie sich die Verteilung der Zeitstrafen und der Siebenmeter an, dann sehen Sie, dass wir benachteiligt wurden“, sagte Volkachs Trainer Marcus Müller. Zum Höhepunkt der acht Zeitstrafen für die Gastgeberinnen kam es in der 56. Minute, als die Waldbüttelbrunner Referees Sophie Krämer das dritte Mal hinausstellten und dazu Co-Trainer Christian Liebenstein eine zusätzliche Zeitstrafe auferlegten. Krämers Hinausstellung war überzogen und führte zur Disqualifikation, worauf sie heulend aus der Halle rannte.

Doch bei allem Verständnis für die Enttäuschung und Kritik der Volkacher: Die Schiedsrichter waren ihnen zwar nicht gewogen, aber an ihnen die Niederlage festmachen zu wollen wäre nur die halbe Wahrheit. Denn das Spielprotokoll wies auch andere Faktoren dafür aus, dass es nicht zum Befreiungsschlag im Abstiegskampf kam. Die Gastgeberinnen hatten fast zehn Minuten gebraucht, um ihr erstes Tor zu erzielen, ihre Treffer verteilten sich auf nur sechs Spielerinnen, und Sandra Hämmerlein und Sophie Krämer warfen zusammen die Hälfte aller Volkacher Tore.

Wem in 60 Minuten nur zwei Siebenmeter zugesprochen werden, sollte nicht nur die Schiris kritisieren, sondern sich auch an die eigene Nase fassen, denn dann konnte man den Gegner nicht genug unter Druck setzen. Die Schwabacherinnen ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, und spätestens mit der 10:4-Führung nach 20 Minuten waren die Fronten halbwegs geklärt. Volkach lag über die gesamte Spielzeit im Rückstand und fand nur in kurzen Phasen ein Mittel, Schwabach auszuhebeln.

„Wir sind stabiler in der Deckung gestanden“, stellte Gästetrainer Marcus Grüßner fest. Er widerlegte damit die vorherige Vermutung seines Volkacher Kollegen, dass es für Schwabach als Tabellenfünften um nichts mehr gehe. „Ich habe von meiner Mannschaft drei Siege im Saisonendspurt gefordert, um noch den dritten Platz zu ergattern“, sagte Grüßner, der wie Marcus Müller 60 Minuten lang unter Strom stand.

Volkach kam kurz nach der Pause beim 12:14 in Reichweite der Gäste, aber zu einem Ausgleich reichte es nie, obwohl HSG-Torfrau Katharina Knoppe als beste Akteurin auf dem Spielfeld am laufenden Band gegnerische Würfe weghexte. Ihre Mitspielerinnen agierten zu zaghaft und berechenbar. Für die einzigen Überraschungsmomente sorgte die routinierte Sandra Hämmerlein, die als Passgeberin ebenso glänzte wie mit acht Toren als erfolgreichste Schützin. Statt beim 17:19 noch näher heranzukommen, handelte sich Volkach bis zur 50. Minute zwei weitere Gegentreffer zum 17:21 ein. In doppelter Unterzahl nach der Disqualifikation Krämers brachte Sandra Hämmerlein ihr Team dreieinhalb Minuten vor dem Ende gar bis auf 21:22 heran. Aber Schwabach hatte erneut die passende Antwort.

Die Volkacherinnen stehen zwar weiter auf einem direkten Abstiegsplatz, aber da die HSG Pleichach und der SV Obertraubling am Samstag ebenfalls leer ausgingen, erhalten sie am Sonntag eine letzte Chance. Sie gastieren in Obertraubling und könnten mit einem Sieg die Oberpfälzerinnen wegen des gewonnenen direkten Vergleichs überholen, sollte Pleichach in Regensburg verlieren.