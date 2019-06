Vier Oberfranken als Gegner

Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die fünf Landesligen für die Saison 2019/20 eingeteilt.

Die Landesliga Nordwest, die bisher nur 16 Vereine umfasst hat, spielt nächste Saison wieder mit 18 Klubs. Hier wird mit vier Teams aus der bisherigen Staffel Nordost aufgefüllt, denn die drei oberfränkischen Vereine FC Lichtenfels, SV Memmelsdorf, FC Coburg und Aufsteiger VfL Frohnlach spielen künftig nach Unterfranken.

„Die Einteilung ist eine gigantische Herausforderung, bei der wir natürlich auch die Wünsche der Vereine berücksichtigen. Ziel ist es, sportlich attraktive Spielklassen mit möglichst kurzen Fahrtwegen hinzubekommen“, erklärte Verbands-Spielleiter Josef Janker.

Die Landesligen starten am Wochenende 13./14. Juli in die neue Saison. Der letzte Spieltag findet am 23. Mai 2020 statt. (mle)

Landesliga Nordwest (18 Vereine)

SV Vatan Spor Aschaffenburg

FC Coburg

SV Euerbach/Kützberg

TuS Feuchtwangen

VfL Frohnlach

FC Fuchsstadt

FC Geesdorf

SV Alemannia Haibach

TG Höchberg

TSV Kleinrinderfeld

TSV Lengfeld

FC Lichtenfels

SV Memmelsdorf

ASV Rimpar

TuS Röllbach

DJK Schwebenried/Schwemmelsbach

FT Schweinfurt

TSV Unterpleichfeld