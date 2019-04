Viel Dramatik in Giebelstadt

Kreisliga 1 Würzburg

SpVgg Giebelstadt – TSV Güntersleben 1:3 SV Sonderhofen – FC Eibelstadt 1:3 TSV Reichenberg – SB Versbach 1:3

1. (1.) SSV Kitzingen 23 19 3 1 69 : 15 60 2. (2.) Bayern Kitzingen 24 13 8 3 60 : 29 47 3. (3.) SV Sonderhofen 23 12 4 7 47 : 33 40 4. (6.) FC Eibelstadt 23 11 7 5 37 : 25 40 5. (4.) SC Schwarzach 23 11 4 8 52 : 35 37 6. (5.) SG Buchbrunn-Mainstockheim 24 10 7 7 41 : 29 37 7. (7.) SV Heidingsfeld 23 9 8 6 35 : 30 35 8. (8.) SV Bütthard 21 10 3 8 61 : 39 33 9. (9.) TSG Estenfeld 24 10 2 12 50 : 57 32 10. (10.) ETSV Würzburg 22 9 3 10 32 : 33 30 11. (11.) SB Versbach 24 8 5 11 43 : 57 29 12. (12.) SV Sickershausen 21 7 3 11 36 : 36 24 13. (13.) TSV Güntersleben 23 7 3 13 39 : 60 24 14. (14.) SB DJK Würzburg 24 5 3 16 29 : 77 18 15. (15.) TSV Reichenberg 24 4 5 15 31 : 62 17 16. (16.) SpVgg Giebelstadt 24 5 2 17 33 : 78 17

SpVgg Giebelstadt – TSV Güntersleben 1:3 (0:2). Das Duell der beiden Abstiegsanwärter bot nicht nur wegen zweier verschossener Elfmeter einiges an Dramatik. Güntersleben war gut gestartet und hätte nach dem Doppelschlag und weiteren Chancen zur Pause sogar höher führen können. Nach dem Seitenwechsel änderten sich die Verhältnisse, Giebelstadt machte nun mächtig Dampf. Gäste-Torwart Tobias Hammerschmidt hielt seine Elf jedoch mit einigen Paraden auf Kurs. Mit dem Anschlusstor wurde Güntersleben wieder aufmerksamer. Nachdem Luca Blemel die Latte getroffen und Lukas Hofer zweimal in guter Position vergeben hatte, entschied Manuel Amthors 3:1 das Spiel.

Tore: 0:1 Johannes Weeth (20.), 0:2 Luca Blemel (23.), 1:2 Philipp Deppisch (67.), 1:3 Manuel Amthor (79.). Besonderheiten: Johannes Weeth (Güntersleben) schießt Foulelfmeter an den Außenpfosten (40.); Benjamin Geiger (Giebelstadt) schießt Foulelfmeter am Tor vorbei (69.).

SV Sonderhofen – FC Eibelstadt 1:3 (1:2). Trotz gutem Start kassierte Sonderhofen die vierte Niederlage in Folge. Alex Kreußer hatte die Riesenchance zum 2:0 ausgelassen, er war an FC-Torwart Max Geißendörfer gescheitert (20.). Dann ging es schnell. Ein Abwehrfehler der Heimelf begünstigte das 1:1, wenig später patzte Sonderhofen erneut und fing das 1:2. Eibelstadt stand im zweiten Abschnitt sicher und ließ nicht mehr viel zu. Mit dem 3:1 per Abpraller von Dominik Hemrich (53.) war das Ganze entschieden. „Wir sind personell etwas gebeutelt. Uns fehlen im Moment bei sechs Verletzten einfach die Körner“, beschrieb Sonderhofens Trainer Christian Hofrichter die Situation.

Tore: 1:0 Alexander Kreußer (8.), 1:1 Lukas Ziegler (31.), 1:2 Luca Isele (39.), 1:3 Dominik Hemrich (53.).

TSV Reichenberg – SB Versbach 1:3 (0:0). Ein Tor des Monats brachte Versbach auf den Weg zu drei ganz wichtigen Zählern. Nach 70 Minuten nahm Kevin Yomi einen abgewehrten Ball am Strafraum und setzte ihn artistisch ins Netz. „Ein sensationelles Tor“, sagte auch TSV-Trainer Ralf Beck. Bis dahin hatten sich beide Mannschaften auf dem kleinen Nebenplatz belauert. Reichenbergs Torwart Björn Heißwolf entschärfte zwei gute Chancen von Kai Stephan und Roman Dienst. Beim TSV vergab Rene Luksch die beste Gelegenheit (10.). Mit Zürrleins Tor zum 1:2-Anschluss der Versbacher wurde es noch mal spannend. Erst Reuthers Konter zum 3:1 beseitigte alle Zweifel.

Tore: 0:1 Kevin Yomi (70.), 0:2 McKenzie Myhres-Kukuk (80.), 1:3 Oliver Reutter (90.).

Bezirksliga West

TSV Heimbuchenthal – TuS Leider 1:2 SpVgg Hösbach-Bahnhof – DJK Hain 0:1

1. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 23 17 1 5 66 : 25 52 2. (2.) DJK Hain 24 15 5 4 42 : 23 50 3. (3.) TuS Leider 23 15 2 6 81 : 36 47 4. (4.) TSV Retzbach 23 13 3 7 56 : 37 42 5. (5.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 23 11 3 9 45 : 47 36 6. (6.) TSV Rottendorf 23 9 7 7 36 : 31 34 7. (7.) TSV Uettingen 23 10 3 10 42 : 36 33 8. (8.) TSV Keilberg 24 9 6 9 32 : 39 33 9. (9.) TSV Heimbuchenthal 23 9 5 9 35 : 28 32 10. (10.) Spfrd Sailauf 23 9 5 9 45 : 40 32 11. (11.) TuS Frammersbach 23 9 5 9 38 : 35 32 12. (12.) TSV Neuhütten-Wiesthal 24 9 4 11 47 : 40 31 13. (13.) BSC Schweinheim 23 8 4 11 41 : 49 28 14. (14.) FG Marktbreit/Martinsheim 23 7 6 10 22 : 29 27 15. (15.) SG Hettstadt 24 5 2 17 25 : 63 17 16. (16.) FV Karlstadt 23 0 1 22 11 : 106 1

Bezirksliga Ost

SV-DJK Unterspiesheim – SV Rödelmaier 0:2 DJK Oberschwarzach – TSV Bergrheinfeld 2:0 TSV Forst – FT Schweinfurt 1:2 FC Bad Kissingen – DJK Dampfach 0:0