Verstärkungen gegen FT Würzburg

Relegation zur Kreisklasse

FT Würzburg – FG Marktbreit/Martinsheim II (Montag, 18.30 Uhr, Sommerhausen)

Gerade noch vermieden hat der FG Marktbreit-Martinsheim den Supergau, in einer Spielzeit mit beiden Teams abzusteigen. Denn die Reserve der Fußballgemeinschaft schaffte es am letzten Spieltag gerade noch auf den Relegationsplatz – dank eines eigenen Sieges gegen Mainbernheim und der gleichzeitigen Niederlage Biebelrieds in Gelchsheim. „Es ist ein Geschenk, doch noch um den Klassenerhalt spielen zu dürfen", freut sich FGM-Trainer Erhard Zink über das späte Erreichen des Zwischenziels, wohl wissend, dass die Seinen noch nichts erreicht haben.

Mit der FT Würzburg stellt sich der Spielgemeinschaft nun der Vizemeister der A-Klasse 1 Würzburg in den Weg. Den Gegner hält der Übungsleiter für einen harten Brocken. Schon der Blick auf die Torschützenliste zeige, was auf sein Team zukomme. Philipp Marx knipste satte 38-Mal, Matthias Salm erzielte 13 Tore. „Meine Informanten haben mir ebenfalls über sie berichtet. Deshalb müssen wir versuchen, die beiden aus dem Spiel zu nehmen, um eine reelle Chance zu haben. Denn sie haben immense Qualität", hat Zink gehörigen Respekt, glaubt aber an ein ausgeglichenes Duell, in dem auch er starkes Personal aufs Feld schicken kann. Mit Milan Ramsteiner, Marius Ambrosch, Daniel Martins und Niklas Oberth sind vier Akteure spielberechtigt, die in dieser Saison Bezirksligaluft schnuppern durften.