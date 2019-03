Unzufrieden mit dem Ertrag

Eigentlich hätten Iphofens Kicker bereits vergangenes Wochenende in die Rest-Runde starten sollen. Doch der andauernde Regen hatte etwas dagegen, so dass das lange erwartete und tabellarisch brisante Nachbarschaftsduell gegen Mainbernheim ausfiel. Aber auch die nächste Aufgabe gegen den TSV Biebelried wird für die Elf von Elmar Most nicht weniger wichtig. Schließlich gilt es, den positiven Eindrücken der Hinserie nun den entsprechenden Ertrag folgen zu lassen.

Nach zwei Jahren in der A-Klasse waren die Iphöfer im Sommer wieder in die Kreisklasse zurückgekehrt. Im ersten Jahr hatten sie den Aufstieg trotz zwischenzeitlich neun Punkten Vorsprung deutlich verpasst. Vergangene Spielzeit überquerten sie als verdienter Meister die Ziellinie, selbst wenn auch da nicht immer alles ganz rund lief. „Wir haben uns oftmals schwergetan, wenn der Gegner sehr defensiv gespielt hat, weil wir stets der Favorit waren“, erinnert sich Abteilungsleiter Sebastian Dörr.

Das hat sich nun seit August geändert. Zumindest zu Saisonbeginn waren die Schützlinge von Elmar Most meist eher der Außenseiter. Eine Rolle, in der sie sich durchaus wohlfühlten. Aufgrund ihrer fußballerischen Qualitäten, die der Übungsleiter explizit hervorhebt, konzentrierten sich die Rot-Weißen keineswegs nur auf die Abwehrarbeit. „Die Klasse ist sehr ausgeglichen. Vieles hängt von der Tagesform ab“, findet Dörr, für den nur zwei Teams herausstechen, die spielstarken Gülchsheimer und die Standard-Spezialisten aus Geroldshausen. Gegen alle anderen könne der Aufsteiger mithalten.

Eine These, die der bisherige Rundenverlauf belegt. Denn nur eines seiner Spiele (0:6 gegen Gülchsheim) verlor der Neuling deutlich. Auch die positiven Resultate fielen stets knapp aus, mit Ausnahme der Siege gegen Dettelbach und Mainbernheim (jeweils 4:0), die aktuell hinter den Iphöfern stehen. Beide Erfolge fielen dabei in die starke Saisonanfangsphase, die die Most-Truppe hinlegte und mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen sofort in der Liga angekommen war. Erst danach fiel der FC in ein kleines Leistungsloch und rutschte in der Tabelle ab. Bis zur Winterpause folgten nur noch zwei weitere Dreier.

Ausschlaggebend waren neben dem Ausfall einiger Leistungsträger wie Torjäger Christoph Weigand, der letzte Saison noch 20 Mal traf, Markus Dörr oder Lukas Freygang auch die fehlende Erfahrung der Mannschaft. Kaum ein Spieler ist älter als 30. „Die Mannschaft hat für die kommenden Jahre eine gute Perspektive und ist für die Zukunft gut aufgestellt“, freut sich Most, dem das Arbeiten mit seinen Jungs spürbar Spaß macht. Denn über fehlenden Trainingseifer oder ungenügende Lernwilligkeit kann sich der Übungsleiter nicht beklagen. Lediglich der Punktestand stellt ihn nicht zufrieden.

Er hätte gerne einige Zähler mehr auf dem Konto. „Gegen Biebelried haben wir eine ganz schwache Leistung gezeigt. In Hopferstadt wurden uns zwei Punkte durch ein irreguläres Tor genommen“, ärgert sich der B-Lizenzinhaber. Aber auch in den Duellen gegen Aub oder Marktbreit-Martinsheim ließen seine Schützlinge unnötig Punkte liegen und zahlten Lehrgeld. So steht der Aufsteiger nämlich anstatt im gesicherten Mittelfeld nur sechs Zähler über der Abstiegszone und hat nun gegen Biebelried und Marktbreit-Martinsheim II zwei wichtige Partien vor der Brust.