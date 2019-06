Umkämpfte Meisterschaft geht an Rüdenhausen

In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem punktgleichen TV Ochsenfurt III setzten sich die Tischtennis-Herren des TSV Rüdenhausen aufgrund des besseren Spielverhältnisses (TSV +87, TV +81) durch. Sie gewannen den Titel in der Bezirksklasse A, Gruppe 3 Ost und steigen auf. Beide Konkurrenten wiesen nach 18 Spielen 31:5-Zähler auf. Die erfolgreiche Mannschaft, die in der neuen Saison in der Bezirksliga spielt (von links): Mathias Haissig, Norbert Dürr, Michael Dürr, Nermin Lokic, Thomas Riehle. Zur Meistermannschaft zählen auch Klaus Klein, der in der Rückrunde die makellose Bilanz von 13:0 spielte, Albrecht Strenzel und Stefan Assel. (wro) Foto: Foto: Karl Unger