Überraschung unter Abtswinds Neuen

Drei Wochen müssen genügen: Solange werden die Fußballer des TSV Abtswind nach ihrer ersten Bayernliga-Saison die Sommerpause genossen haben. An diesem Samstag (8. Juni) ruft Trainer Mario Schindler seine Schützlinge schon wieder zusammen, um sie auf die neue Runde einzustimmen. Dabei wird Schindler auch in einige neue Gesichter blicken können.

Fünf Wochen lang gilt es nun, sich der Hitze und anderen Herausforderungen zu stellen, bevor am Wochenende des 13./14. Juli das erste Pflichtspiel wartet. Auf dem Programm stehen bis zu vier Trainingseinheiten in der Woche und fünf Testspiele, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Dabei geht es gegen vier Landesligisten und – als Höhepunkt – gegen den Regionalliga-Aufsteiger TSV Aubstadt. Schindler, so heißt es, werde nicht nur fußballerische und taktische Elemente einstudieren, sondern an der Seite von Fitnesscoach Robert Mildenberger auch konditionell hart arbeiten.

Personell hat sich nach der Saison einiges geändert. Nicht mehr im Aufgebot stehen Pascal Jeni (zu Bayernliga-Aufsteiger TSV Karlburg), Cristian Camilo Fischer (SpVgg Bayern Hof), Lukas Wirth (SV Ober-/Unterharnsbach), Daniel Hämmerlein (Co-Trainer) und Yannick Zunder (Laufbahn beendet). Den fünf Abgängen stehen bislang fünf Zugänge gegenüber, drei weitere Spieler sollen nach Angaben des Klubs im Lauf des Monats folgen. In Igor Mikic vom Landesligisten TSV Lengfeld kommt ein erfahrener Stürmer als spielender Co-Trainer: In 153 Landesliga- und Bezirksoberliga-Einsätzen für Lengfeld traf der 34-Jährige 111 Mal.

Ebenfalls aus der Landesliga – vom Lokalrivalen FC Geesdorf – stößt Karl Ekollo zum TSV. Der Linksverteidiger mit französischem Pass erzielte in 23 Landesligaspielen acht Tore. Die drei weiteren Neuankömmlinge bringen bereits reiche Bayernliga-Erfahrung mit. Michael Dietl, vom Ligakonkurrenten DJK Ammerthal, ist ein flexibel einsetzbarer offensiver Mittelfeldspieler, der sich sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel wohlfühlt. Wegen eines Kreuzbandrisses kam er vorige Saison nicht zum Einsatz, jetzt ist er aber wieder fit. Vor seiner Zeit in Ammerthal spielte der 24-Jährige für den FC Amberg in der Regionalliga (24 Einsätze) und in der Bayernliga (57). Dabei brachte er es immerhin auf 15 Tore.

Dominik Schmitt vom FC Sand hat seinen Platz ebenfalls im Mittelfeld, vor allem im Zentrum. Der 22-Jährige, der in der Jugend Greuther Fürths und des FC Schweinfurt ausgebildet wurde, kann in jungen Jahren bereits auf 103 Bayernliga-Spiele für den FC Sand blicken. Zu guter Letzt kommt in Christian Steinmetz ein erfahrener Verteidiger. Bevor der 28-Jährige zwei Runden als Spielertrainer des Kreisligisten SV Bütthard wirkte, hatte er für den Würzburger FV schon 154 Mal in der Bayernliga gespielt. Ende Februar hatte er sich in Bütthard aus beruflichen Gründen aus seinem Amt verabschiedet.