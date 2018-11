Twardys Tor beschenkt Buchbrunn/Mainstockheim

Kreisliga 1 Würzburg

Bayern Kitzingen – TSV Güntersleben 4:0 SB DJK Würzburg – TSV Reichenberg 2:2 SV Bütthard – SC Schwarzach 1:0 SB Versbach – TSG Estenfeld 1:1 SSV Kitzingen – FC Eibelstadt 3:3 SV Sonderhofen – ETSV Würzburg 1:1 SV Heidingsfeld – SpVgg Giebelstadt 1:0 Buchbrunn/Mainstockheim – SV Sickershausen 1:0

1. (1.) SSV Kitzingen 18 15 2 1 46 : 11 47 2. (2.) SV Sonderhofen 18 12 3 3 43 : 23 39 3. (3.) Bayern Kitzingen 18 10 5 3 41 : 21 35 4. (5.) SV Heidingsfeld 18 8 7 3 32 : 24 31 5. (6.) SV Bütthard 18 9 3 6 58 : 31 30 6. (4.) FC Eibelstadt 18 8 6 4 29 : 19 30 7. (7.) TSG Estenfeld 18 8 2 8 38 : 35 26 8. (9.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 17 6 6 5 25 : 23 24 9. (8.) SC Schwarzach 16 6 3 7 27 : 25 21 10. (11.) ETSV Würzburg 17 6 3 8 20 : 26 21 11. (10.) SV Sickershausen 17 6 2 9 29 : 27 20 12. (12.) SB Versbach 18 4 5 9 27 : 41 17 13. (13.) TSV Güntersleben 18 4 3 11 29 : 47 15 14. (14.) SpVgg Giebelstadt 18 4 2 12 27 : 58 14 15. (15.) TSV Reichenberg 18 3 3 12 22 : 49 12 16. (16.) SB DJK Würzburg 17 3 3 11 21 : 54 12

SG Buchbrunn/Mainstockheim – SV Sickershausen 1:0 (0:0). Erst einmal durchschnaufen hieß es für SG-Trainer Thorsten Selzam nach dem knappen Sieg seiner Mannschaft, die sich mit 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen Luft verschaffte. „Das war definitiv wichtig und sehr gut“, so Selzam. Das Derby gegen Sickershausen blieb auf dem Platz in Buchbrunn heiß umkämpft bis zum Schluss, aber spielerisch überschaubar. Torchancen waren dabei eine Rarität. Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Michael Twardy das entscheidende Tor. Patrick Brenneis hatte zuvor einen langen Ball diagonal auf Maximilian Eberhard geschlagen, der für Twardy vorlegte (53.). In der Schlussphase wurde es immer wieder gefährlich, wenn Sickershausens lange Kerle bei etlichen Freistößen im SG-Strafraum auftauchten. Den Ausgleich schaffte der Aufsteiger jedoch nicht mehr.

Tor: 1:0 Michael Twardy (53.).

SV Bütthard – SC Schwarzach 1:0 (1:0). Die auf gutem Niveau stehende Begegnung ging knapp, aber verdient an Bütthard. Dabei reichte ein Treffer des 42-jährigen Peter Deißenberger, der die schöne Vorarbeit über außen von Lorenz Brell nur noch zu vollenden brauchte. Bütthard verpasste nicht nur bei der Mehrfach-Chance nach einem Kopfball von Max Endres den zweiten Treffer. Den Kopfball hielt Schwarzachs guter Schlussmann Rene Schnur – bei den Nachschüssen brachten die Gäste-Verteidiger irgendwie noch den Fuß dazwischen (65.). Zuvor hatte Patrick Gutknecht frei aus sieben Metern vergeben. Schwarzach spielte gut mit und hatte viel Ballbesitz, blieb aber vorne ohne Durchschlagskraft. Am Schluss musste Markus Weckert wegen einer „Notbremse“ gegen Lorenz Brell mit Rot vom Feld. „Damit hat die Mannschaft ein tolles Jahr abgeschlossen“, erklärte SV-Spielertrainer Christian Steinmetz.

Tor: 1:0 Peter Deißenberger (29.). Rote Karte: Markus Weckert (Schwarzach, 85., Notbremse).

Bayern Kitzingen – TSV Güntersleben 4:0 (0:0). Der sportliche Ausklang dieses Jahres gefiel Bayern-Trainer Thomas Hofmann. „Wir gehen mit gutem Gefühl in die Winterpause. Wir wollten den Abstand auf Sonderhofen halten, jetzt ist er sogar kleiner geworden.“ Gegen Güntersleben hatten die Kitzinger etwas Anlauf genommen. Tim Reiner scheiterte zunächst an TSV-Torwart Daniel Preuß, auch die Gäste hatten eine gute Gelegenheit. In der zweiten Hälfte dann klappte es in nur fünf Minuten gleich dreimal. Marcel Solick agierte nun zentraler und eröffnete aus zwanzig Metern den Torreigen. Mit Dröslers Eigentor nach einer scharfen Hereingabe Marcel Reuthers gingen bei den Gästen die Köpfe nach unten. Fortan sah Kitzingens Trainer vom Gegner keine nennenswerte Chancen mehr. Sein Team war nun nicht mehr aufzuhalten.

Tore: 1:0 Marcel Solick (66.), 2:0 Timo Drösler (68., Eigentor), 3:0 Marcel Reuther (70.), 4:0 Tim Reiner (78.).

SV Sonderhofen – ETSV Würzburg 1:1 (0:1). Das Remis bewertete Sonderhofens Trainer Christian Hofrichter als „völlig in Ordnung. Es war ein ausgeglichenes, intensives Spiel, in dem es hin- und herging.“ Der Tabellenzweite war nach einem langen Abschlag von Torwart Markus Körner in Führung gezogen. Benjamin Kremer hatte den Ball verlängert, den Simon Karl ins Netz schob. Nur fünf Minuten später passten die Gastgeber bei einem Eckball nicht richtig auf, so dass Moritz Wagenhäuser nur einzuschieben brauchte. Der ETSV stand in der Defensive kompakt und ließ dank seiner Zweikampfstärke nicht viel zu.

Tore: 1:0 Simon Karl (56.), 1:1 Moritz Wagenhäuser (61.).

SV Heidingsfeld – SpVgg Giebelstadt 1:0 (1:0). Eine ganze Fülle von guten Torgelegenheiten besaßen die klar überlegenen Heidingsfelder, bei denen Trainer Christian Graf „fünf, sechs Situationen allein vor dem gegnerischen Torwart“ gesehen hatte. So blieb es beim 1:0, das Michael Kerbler nach fünf Minuten erzielt hatte. Giebelstadt vergab die Elfmeter-Chance und stürmte am Ende vergebens mit allen Akteuren.

Tor: 1:0 Michael Kerbler (5.). Besonderheit: Felix Lang (Heidingsfeld) hält Foulelfmeter von Benjamin Kemmer (37.).

SSV Kitzingen – FC Eibelstadt 3:3 (2:0). Auf dem neuen Kunstrasen im Sickergrund lieferten sich die beiden Kontrahenten ein packendes Duell. Tabellenführer Kitzingen schaffte es nicht, die 2:0-Pausenführung, später das 3:1 über die Runden zu bringen. Zunächst hatte Vincent Held zweimal per Kopf getroffen, später köpfte Felix Scheider zum 3:1 ein. Der Gast besaß nicht nur anfangs durch Thomas König gute Chancen. Thorbjörn Köhnes Schuss prallte erst spät vom Innenpfosten zum 3:3 ins Netz. Danach hätte Christian Hauptmann für Eibelstadt sogar fast noch zum Sieg getroffen.

Tore: 1:0 Vincent Held (21.), 2:0 Vincent Held (34.), 2:1 Thorbjörn Köhne (54.), 2:2 Luca Isele (58.), 3:2 Felix Scheider (67.), 3:3 Thorbjörn Köhne (87.).

Restprogramm

SB Versbach – TSG Estenfeld 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Kai Stephan (67.), 1:1 Sven Burkard (90.), Foulelfmeter).

SB DJK Würzburg – TSV Reichenberg 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Simon Heiß (26.), 1:1 Nicholas Zürrlein (34.), 2:1 Mohammes Gaballa (86.), 2:2 Nicholas Zürrlein (90.+2, Foulelfmeter).