Taubertaler Traumstart

Kreisliga A3 Hohenlohe

SGM Taubertal/Röttingen – SC Amrichshausen 5:1 SC Wiesenbach – FC Phoenix Nagelsberg 2:1 SV Edelfingen – Spvgg Gammesfeld 2:2 SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. – TV Niederstetten 3:0 Apfelbach/Herrenzimmern – FC Creglingen 1:1

1. (4.) SGM Taubertal/Röttingen 2 2 0 0 7 : 1 6 2. (3.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 2 2 0 0 8 : 3 6 3. (5.) SC Wiesenbach 2 1 1 0 3 : 2 4 4. (1.) FC Igersheim 1 1 0 0 5 : 0 3 5. (2.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 1 1 0 0 4 : 0 3 6. (5.) SV Edelfingen 2 0 2 0 3 : 3 2 7. (5.) FSV Hollenbach II 1 0 1 0 1 : 1 1 7. (11.) Apfelbach/Herrenzimmern 1 0 1 0 1 : 1 1 9. (5.) FC Phoenix Nagelsberg 2 0 1 1 2 : 3 1 10. (13.) FC Creglingen 2 0 1 1 1 : 3 1 11. (5.) TV Niederstetten 2 0 1 1 1 : 4 1 12. (5.) SC Amrichshausen 2 0 1 1 2 : 6 1 12. (14.) Spvgg Gammesfeld 2 0 1 1 2 : 6 1 14. (12.) TSV Dörzbach/Klepsau 1 0 0 1 3 : 5 0 15. (15.) DJK-TSV Bieringen 1 0 0 1 0 : 5 0

SGM Taubertal/Röttingen – SC Amrichshausen 5:1 (2:0). Neue Klasse hin, Personalprobleme her – Bezirksliga-Absteiger SGM Taubertal/Röttingen ist mit der Maximal-Punktzahl in die Saison gestartet. Nach dem 2:0-Heimsieg im Derby gegen Creglingen gelang beim zweiten Auftritt vor heimischem Publikum erneut ein Sieg. Allerdings benötigte es einen Pfostenschuss der Gäste, um die Hausherren wachzurütteln (24.). Drei Minuten später verwertete Nicolai Rupp eine schöne Vorarbeit von Lucas Mohr zur Führung. In der Folge wurden weitere Gelegenheiten vergeben. Nach einer guten halben Stunde stellte André Fries den Pausenstand her. Im zweiten Abschnitt erwischten die Gastgeber den besseren Start. Fries fing auf Höhe der Mittellinie einen Querpass des Gegners ab und passte auf Lucas Mohr, der für die Vorentscheidung sorgte (47.). Vier Minuten später verkürzte Jonas Oechsle nach einer Ecke zum 3:1. Spätestens mit dem erneuten Drei-Tore-Abstand, für den Jonas Löbert (63.) sorgte, stellten die Gastgeber die Weichen endgültig auf Sieg. Der Mittelfeld-Dribbler vollendete in Stürmermanier, nachdem er von André Fries im Fünfmeterraum mustergültig bedient worden war. Auch in der Folge boten sich beiden Mannschaften weitere Chancen, die aber vergeben wurden. In der 86. Minute war es dann Lucas Mohr, der mit seinem zweiten Treffer für den Endstand sorgte.

Tore: 1:0 Nicolai Rupp (27.), 2:0 André Fries (36.), 3:0 Lucas Mohr (47.), 3:1 Jonas Oechsle (51.), 4:1 Jonas Löbert (62.), 5:1 Lucas Mohr (86.). Text: wro