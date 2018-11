Taubertal setzt ein weiteres Signal

Kreisliga A3 Hohenlohe

Taubertal/Röttingen – Apfelbach/Herrenzimmern 6:0 FSV Hollenbach II – TSV Dörzbach/Klepsau 4:2 FC Igersheim – TV Niederstetten 0:1 SC Wiesenbach – FC Creglingen 3:1 SV Edelfingen – SC Amrichshausen 3:2 SGM Löffelstelzen/Mergentheim – Gammesfeld 3:2 SGM Weikersheim/Schäftersheim – FC Nagelsberg 2:0

1. (1.) Weikersheim/Schäftersheim 14 12 1 1 37 : 9 37 2. (2.) SGM Taubertal/Röttingen 14 10 1 3 39 : 12 31 3. (5.) SV Edelfingen 14 7 5 2 39 : 22 26 4. (3.) FC Creglingen 14 8 2 4 27 : 17 26 5. (6.) Löffelstelzen/Bad Mergenth. 14 7 4 3 33 : 19 25 6. (4.) FC Phoenix Nagelsberg 14 7 3 4 24 : 17 24 7. (8.) FSV Hollenbach II 14 5 4 5 20 : 29 19 8. (7.) SpVgg Gammesfeld 14 5 3 6 24 : 25 18 9. (9.) SC Wiesenbach 14 5 3 6 17 : 22 18 10. (10.) TV Niederstetten 14 5 2 7 24 : 26 17 11. (11.) FC Igersheim 14 3 4 7 21 : 22 13 12. (12.) Apfelbach/Herrenzimmern 14 3 4 7 11 : 29 13 13. (13.) SC Amrichshausen 14 3 3 8 17 : 30 12 14. (14.) DJK-TSV Bieringen 14 2 4 8 15 : 39 10 15. (15.) TSV Dörzbach/Klepsau 14 1 1 12 13 : 43 4

SGM Taubertal/Röttingen – SpVgg Apfelbach 6:0 (2:0). Im letzten Spiel dieses Jahres hat die SGM Taubertal/Röttingen noch einmal ein Zeichen gesetzt. Der Heimsieg gegen offensiv zu harmlose Gäste aus Apfelbach war nie gefährdet. Von Beginn an hatten die Gastgeber das Spiel kontrolliert, aber sie taten sich zunächst schwer, gegen Apfelbachs gut gestellte Defensive eine Lücke zu finden.

Die Gäste versuchten nach Ballgewinnen rasch umzuschalten und kamen so in der 20. Minute zu einer guten Möglichkeit durch Reisenwedel, die in letzter Sekunde von der heimischen Defensive geblockt wurde. Kurz darauf ergab sich Apfelbachs nächste Chance: ein Kopfball nach einem gut getretenen Freistoß aus dem Halbfeld. Dies sollte es aber mit den nennenswerten Offensivaktionen der Gäste gewesen sein.

Fortan war vor dem Tor nur noch die SGM zu sehen – angefangen mit Andre Fries. Nach einem Fehler eines Gästespielers bekam er im Strafraum den Ball vor die Füße. Sein Abschluss aus zwölf Metern landete im langen Eck. Trotz Überlegenheit dauerte es bis zur 45. Minute, ehe Jonas Löbert nach schöner Vorarbeit von Fries das 2:0 gelang. Vom 3:0 kurz nach Seitenwechsel erholte sich die SpVgg nicht mehr. Fries hatte einen direkten Freistoß ins Torhütereck gezimmert.

Die Tore von Jonas Löbert in der 56. Minute und Lukas Mohr in der 64. Minute waren Folge der Dominanz der Heimelf. Erst im Anschluss schaltete sie einen Gang zurück. Den Schlusspunkt setzte wiederum Jonas Löbert, der mit seinem dritten Treffer an diesem Tag seine gute Leistung unterstrich.

Tore: 1:0 Andre Fries (27.), 2:0 Jonas Löbert (45.), 3:0 Andre Fries (49.), 4:0 Jonas Löbert (56.), 5:0 Lukas Mohr (64.), 6:0 Jonas Löbert (87.).