TV Segnitz vergoldet die Saison

Faustball

Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga

TV Segnitz – ASV Veitsbronn 3:1 (11:13, 11:8, 11:8, 13:11) Segnitz – SV 1975 Zeulenroda 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) Segnitz – SV Kubschütz 3:0 (11:9, 11:7, 11:3) Segnitz – TV Vaihingen/EnzK 1:3 (13:15, 6:11, 13:11, 11:9) Segnitz – TSV Grafenau 3:1 (11:9, 11:7, 10:12, 12:10)

Am vergangenen Wochenende erfüllten sich die Segnitzer Faustballer ihren Saisontraum und erkämpften bei den Aufstiegsspielen in Grafenau den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte wurde im Anschluss gebührend gefeiert.

Die junge Segnitzer Truppe reiste als Bayernliga-Meister zu den Aufstiegsspielen. Bei einem Teilnehmerfeld von sechs Mannschaften musste am Wochenende jeder gegen jeden ran. Die beiden Siege am Samstag gegen Bayernliga-Konkurrent Veitsbronn und den SV Zeulenroda schafften für die Spiele am Sonntag eine gute Ausgangsposition um endgültig das „Unternehmen Aufstieg“ in Angriff zu nehmen.

Die letzte Partie entscheidet

Hochmotiviert besiegten die Segnitzer zu Beginn des zweiten Wettkampftages im ersten Spiel den SV Kubschütz deutlich. Ab diesem Zeitpunkt galt man als Favorit für den ersten Aufstiegsplatz. Diesen hätte man in der vorletzten Begegnung mit dem TV Vaihingen klar machen können. Aber diesmal musste man sich vor allem dem routinierten Vaihinger Angreifer ergeben. Alle möglichen Wechsel und Umstellungen zeigten nicht den erwünschten Erfolg. Aber auch mit einer Niederlage war der Aufstieg noch zu machen. Das letzte Spiel war auch für den Gastgeber aus Grafenau die letzte Chance einen Aufstiegsplatz zu ergattern. Für die Zuschauer entwickelte sich ein Faustball-Krimi!

Jetzt nahmen auch die mitgereisten Segnitzer Fans den Kampf gegen die restliche Halle auf. Mit Trommeln und Trompeten wurde unser Team nach vorn gepusht. Nach den beiden ersten Sätzen, die Segnitz gewann, waren vor allem die Kräfte der Angreifer fast am Ende. Gegner Grafenau siegte in Satz drei mit 12:10 und kämpfte sich so zurück ins Spiel. Ein weiterer Satzverlust hätte das Aus für Segnitz bedeutet.

Mit 1:5 lag der TV im nächsten Durchgang zurück, dann flog ein Punkt nach dem anderen auf das Segnitzer Konto. Beim 10:10 lagen die Nerven blank, aber die Weiß-Blauen erkämpften auch die beiden nächsten Punkte und damit den Aufstieg. Mit dem zweiten Platz bei den Aufstiegsspielen ist man berechtigt, in der kommenden Hallensaison in der 2. Bundesliga aufzulaufen. (pm)