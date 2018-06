TV Etwashausen geht mit Jäger auf Punktejagd

Es bleibt bei nur einem unterfränkischen Derby in Deutschlands fünfhöchster Tischtennis-Liga. Die beiden Aufsteiger TSV Bad Königshofen (als Bayernliga-Meister direkt) und TV Etwashausen (Zweiter, über die Relegation) sind die einzigen Vertreter, nachdem sich die Hoffnungen des TTC Kist auf einen Klassenerhalt durch die Hintertür (Rückzug von Mannschaften) zerschlagen haben. Stattdessen darf der beste Absteiger der vergangenen Saison, der TTC Fortuna Passau II, weiter in der Oberliga mitmischen.

Gegen die Reserve aus der Dreiflüsse-Stadt löste der TV Etwashausen seine Eintrittskarte in die Oberliga. 9:4 hieß es nach 3:40 Stunden für die Kitzinger. Das liest sich deutlicher als es der Spielverlauf tatsächlich war, kann den Erfolg des Aufsteigers aber nicht schmälern. Es ist der sportliche Höhepunkt in der 42-jährigen Geschichte der Abteilung.

Die Zusammenstellung der Zehner-Liga für die Saison 18/19 war scheinbar sehr kompliziert – und bis auf den letzten Drücker offen. Mit dem TB/ASV Regenstauf und dem SB DJK Rosenheim zogen sich zwei Mannschaften aus der Regionalliga zurück. Beide Vereine starten aber eine Klasse tiefer und besetzen daher zwei Plätze in der Oberliga. Ein Grund dafür, dass die Kister nun absteigen müssen. „Das ist schade, weil wir mit unserer Mannschaft auch dort hätten etwas erreichen können“, glaubt TTC-Teammanager Jochen Wilhelm auf Nachfrage: „Aber wer sich sportlich nicht qualifiziert, muss damit rechnen, tatsächlich auch abzusteigen.“

Etwashausen dagegen hat sich qualifiziert. Kapitän Christoph Sasse stuft die Chance auf den Klassenerhalt als „sehr hoch“ ein. Sein sowieso schon grenzenloser Optimismus erhält neue Nahrung durch den Wechsel von Markus Jäger zum Aufsteiger. Er kommt vom Absteiger TTC Kist, kennt die Liga und bestritt in der Saison 17/18 neun Spiele. Keines allerdings im dritten Paarkreuz (PK), für das er ursprünglich gemeldet war. Insgesamt stand er aus privaten Gründen nur in der Hälfte der Begegnungen an der Platte, in denen er sich im ersten PK eine 3:6- und im zweiten eine 3:2-Bilanz erspielte.

Beim TV Etwashausen wird er im mittleren Paarkreuz an Position 4 zum Einsatz kommen. Dadurch rückt Christoph Sasse, der in der abgelaufenen Bayernliga-Saison in der Mitte 13:6-Siege für den TVE sammelte, ins hintere Paarkreuz. Beide zusammen bilden das neue Dreier-Doppel, das bisher einen Schwachpunkt bei den Kitzingern darstellte. Insgesamt ist Aufsteiger TV Etwashausen durch seinen Neuzugang ausgeglichener besetzt sein als in der Vorjahren.

Etwashäuser Leistungspunkte

Kamil Michalik 2124

Bastian Herbert 2051

Felix Günzel 2043

Markus Jäger 2003

Christoph Sasse 1950

Jens Jung 1908

Radu Botos 1815

Oberliga Bayern 18/19

TSV Bad Königshofen II

TV Etwashausen

TSV Gräfelfing

TV Hilpoltstein II

FC Bayern München II

DJK Sparta Noris Nürnberg

TTC Fortuna Passau II

TB/ASV Regenstauf

SB/DJK Rosenheim

TSV Starnberg