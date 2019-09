TSV Nordheim mit Start-Ziel-Sieg

Die Jugend 12 des TSV Nordheim ist Meister der Korbball-Kreisklasse. Das Team, betreut von den Trainerinnen Gudrun Henninger und Laura Paulus, hielt von Anfang an den ersten Tabellenplatz. In den zehn Spielen gelangen neun deutliche Siege und ein Unentschieden. Das ergab am Ende 28 Punkte und 63:14 Körbe. Am Erfolg beteiligt waren (hinten von links): Franziska Brühl, Julia Zang, Eva Burger, Sophie Plettner, Lara Bäuerlein; (vorne von links): Hanna Kächelein, Alessa Henninger, Lana Heller und Sophie Glaser. Foto: Foto: Laura Paulus