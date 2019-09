TSV Nordheim/Sommerach beweist Moral

Kreisliga Schweinfurt 1

FC Gerolzhofen – DJK Schweinfurt 1:0 Nordh./Sommerach – SV Sömmersd./Obb./Geld. 3:3 VfL Volkach – SG Eisenheim/Wipfeld 2:3 SG Castell/Wiesenbronn – TSV Grettstadt 2:2 TSV Ettleben/Werneck – SV Stammheim 6:0 TSV Abtswind II – Mühlhausen/Schraudenbach 3:1

1. (1.) TSV Ettleben/Werneck 5 5 0 0 25 : 5 15 2. (2.) TSV Abtswind II 6 5 0 1 28 : 13 15 3. (3.) FC Gerolzhofen 6 4 2 0 14 : 7 14 4. (4.) TSV Grettstadt 5 3 1 1 15 : 9 10 5. (5.) Mühlhausen/Schraudenbach 5 3 0 2 11 : 9 9 6. (7.) SG Eßl./Rieden/Opferb. 4 2 1 1 12 : 9 7 7. (6.) VfL Volkach 6 2 1 3 15 : 13 7 8. (8.) SG Castell/Wiesenbronn 6 2 1 3 17 : 19 7 9. (12.) SG Eisenheim/Wipfeld 5 2 0 3 17 : 18 6 10. (9.) Sömmersd./Obbach/Geldersh. 5 1 3 1 11 : 12 6 11. (11.) DJK Schwebenried/Schw. II 5 1 1 3 10 : 15 4 12. (10.) DJK Schweinfurt 5 1 1 3 8 : 13 4 13. (13.) SV Stammheim 5 1 0 4 11 : 25 3 14. (14.) DJK Wülfersh./Burghausen 4 0 2 2 5 : 13 2 15. (15.) TSV Nordheim/Sommerach 6 0 1 5 7 : 26 1

Mit einer tollen Moral verhinderte Nordheim/Sommerach die sechste Niederlage in Folge. Die frühe Führung durch Peter Straßberger machten die Gäste in der ausgeglichenen ersten Hälfte nach gut einer Viertelstunde wett. Nach der Pause war dann der Gast am Drücker und lag nach einer knappen Stunde mit 1:3 in Front. Es sah nach einer weiteren Pleite aus, aber Nordheim/Sommerach zeigte eine positive Reaktion. Der Zwei-Tore-Rückstand konnte wettgemacht werden. Doch mit dem Remis wollte sich keine der beiden Mannschaften zufrieden geben. Es wurde mit offenem Visier gekämpft und beide Mannschaften hatten noch die Möglichkeit zum Sieg.

Im Duell der beiden Neulinge Castell/Wiesenbronn und Grettstadt gab es ein leistungsgerechtes Remis. Beide Mannschaften waren in die Kreisliga aufgestiegen und kannten sich aus den Begegnungen der letzten Saison. Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Die Führung war verdient doch Grettstadt konterte mit zwei Standards. Der Ausgleich fiel nach einem Eckball und die Führung nach einem Freistoß. Castell/Wiesenbronn drängte nach der Pause auf den Ausgleich. Als man in den letzten 10 Minuten alles nach vorne warf, hatte Grettstadt ein Großchance zum 1:3. Diese vergab man aber leichtfertig und so gelang Tobias Grebner mit seinem zweiten Treffer doch noch der Ausgleich. Eisenheim/Wipfeld war sehr effektiv. Drei Chancen und dreimal musste der Torwart von Volkach den Ball aus dem Netz holen. Volkach dagegen ließ eine Vielzahl der Möglichkeiten. „Die mangelnde Chancenverwertung bemängelte Volkachs Trainer Norbert Feidel.

FC Gerolzhofen – DJK Schweinfurt 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Julian Zehnder (42.).

TSV Nordheim/Sommerach – SV Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim 3:3 (1:1). Tore: 1:0 Peter Straßberger (8.), 1:1 Johannes Schirmer (17.), 1:2 Julian Brändlein (48.), 1:3 Johannes Schirmer (57., Foulelfmeter), 2:3 Raphael Steffen (75.), 3:3 Raphael Steffen (82.).

VfL Volkach – SG Eisenheim/Wipfeld 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Matthias Hübner (6.), 0:2 Jens Rumpel (65.), 0:3 David Fleischmann (67.), 1:3 Andreas Prause (78.), 2:3 Philipp Weissensee (85., Foulelfmeter).

TSV Ettleben – SV Stammheim 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Simon Michel (9.), 2:0 Simon Michel (21.), 3:0 Jannik Pfeuffer (63.), 4:0 Moritz Weeth (65.), 5:0 Leon Rottmann (86.), 6:0 Moritz Weeth (88.).

SG Castell/Wiesenbronn – TSV Grettstadt 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Tobias Grebner (19.), 1:1 Kevin Meißner (24.), 1:2 Ralf Götz (34.), 2:2 Tobias Grebner (85.).

TSV Abstwind II – Mühlhausen/Schraudenbach 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Leon Heppt (9.), 1:1 Steffen Rumpel (49.), 2:1 Leon Beßler (50.), 3:1 Jona Riedel (70.).