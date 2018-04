TSV Abtswind dreht einen Rückstand

TSV Kleinrinderfeld – TSV Abtswind 2:4 (2:2). Umstritten blieb die Entscheidung des Schiedsrichters in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nach einem Foul von Kleinrinderfelds Manuel Jäger gegen Abtswinds Frank Hartlehnert zeigte er nicht nur Jäger die gelbrote Karte, sondern verhängte dazu einen Strafstoß gegen die Hausherren. Diesen verwandelte Adrian Dußler zum Ausgleich. Es war der Knackpunkt in einer Partie, die Kleinrinderfeld bis dorthin über lange Zeit offen gestaltet hatte.

Routinier Peter Endres hatte die Gastgeber zweimal in Führung gebracht und Michael Herrmann zwischendurch den Rückstand aus Abtswinder Sicht egalisiert. In Überzahl tat sich Abtswind leichter. Kleinrinderfeld zog sich zurück, wollte das Ergebnis halten, doch Co-Trainer Pascal Kamolz brachte den Spitzenreiter in Führung. Mit Peter Mrugallas 4:2 war die Entscheidung gefallen.

Abtswind: Schneider – Graf, Brunsch, Wirsching, Jonas Wirth (72. Lukas Wirth), Kamolz, Riedel, Hartlehnert (88. Gibfried), Dußler, Herrmann, Hummel (80. Mrugalla).

Schiedsrichter: Schwarzmann (Scheßlitz). Gelb-Rot: Jäger (Kleinrinderfeld, 45.+2, wiederholtes Foul).

Zuschauer: 235.

Tore: 1:0 Peter Endres (4.), 1:1 Michael Herrmann (7.), 2:1 Peter Endres (25.), 2:2 Adrian Dußler (45.+3, Foulelfmeter), 2:3 Pascal Kamolz (66.), 2:4 Peter Mrugalla (90.+2).