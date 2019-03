Sulzfeld schleicht sich an und schlägt eiskalt zu

Kreisklasse 1 Würzburg

SC Lindleinsmühle – FC Würzburger Kickers III abg. TSV Rottenbauer – TSV Unterpleichfeld II 5:0 TSV Lengfeld II – ASV Rimpar II abg. SV Kürnach – TSV Gerbrunn 1:1 SC Mainsondheim – SV Oberdürrbach 1:2 SV Bergtheim – SV Oberpleichfeld/Dipbach abg. TSV Grombühl – VfR Burggrumbach/Erbshausen 1:1

1. (1.) SV Bergtheim 16 12 2 2 39 : 14 38 2. (2.) Lindleinsmühle 16 11 3 2 55 : 30 36 3. (3.) TSV Lengfeld II 16 10 4 2 49 : 24 34 4. (5.) TSV Grombühl 16 9 4 3 29 : 15 31 5. (4.) SV Oberpleichfeld/Dipbach 16 10 0 6 48 : 29 30 6. (6.) SV Oberdürrbach 17 8 4 5 33 : 28 28 7. (8.) Burggrumbach/Erbshausen 16 6 4 6 39 : 37 22 8. (7.) FC Würzburger Kickers III 16 6 4 6 25 : 29 22 9. (10.) SV Kürnach 17 5 5 7 31 : 34 20 10. (9.) ASV Rimpar II 16 5 4 7 35 : 36 19 11. (11.) TSV Rottenbauer 17 4 5 8 27 : 35 17 12. (12.) SC Mainsondheim 17 3 2 12 28 : 51 11 13. (14.) TSV Gerbrunn 17 2 2 13 16 : 53 8 14. (13.) TSV Unterpleichfeld II 17 2 1 14 22 : 61 7

SC Mainsondheim – SV Oberdürrbach 1:2 (1:0). Mainsondheim war nicht die schlechtere Mannschaft. In einer kampfbetonten Begegnung mit zehn gelben Karten brachte Nicholas Vollhals seine Elf sogar in Führung. Doch nach dem Wechsel drehten die Gäste das Spiel. Zwar hatte der Sportclub mehrmals die Chance zum Ausgleich, er scheiterte aber jeweils am starken Oberdürrbacher Torwart Sebastian Weigl.

Tore: 1:0 Nicholas Vollhals (40.), 1:1 Marcel Bauer (52.), 1:2 Sven Sauer (66.); Gelb-Rot: Marco Burkard (Mainsondheim, 80., wiederholtes Foulspiel).

Kreisklasse 2 Würzburg

FG Marktbreit/Martinsheim II – TSV Aub abg. FC Hopferstadt – SV Geroldshausen abg. TSV Biebelried – SV Willanzheim 0:2 SV Gelchsheim – SV Hoheim 2:0 TSV Mainbernheim – FC Iphofen abg. TSG Sommerhausen – TSV Sulzfeld 0:2 Dettelbach und Ortsteile II – SpVgg Gülchsheim abg.

1. (1.) SV Geroldshausen 15 11 3 1 43 : 22 36 2. (3.) TSV Sulzfeld 17 10 4 3 37 : 18 34 3. (2.) SpVgg Gülchsheim 16 10 3 3 35 : 12 33 4. (4.) SV Willanzheim 17 10 3 4 36 : 18 33 5. (5.) TSV Aub 16 9 3 4 29 : 22 30 6. (6.) SV Hoheim 17 7 5 5 37 : 24 26 7. (9.) SV Gelchsheim 17 8 2 7 38 : 32 26 8. (7.) FC Hopferstadt 16 7 4 5 42 : 24 25 9. (8.) TSG Sommerhausen 16 7 2 7 35 : 32 23 10. (10.) FC Iphofen 16 5 3 8 29 : 35 18 11. (11.) TSV Mainbernheim 16 3 4 9 24 : 45 13 12. (12.) TSV Biebelried 17 3 3 11 22 : 48 12 13. (13.) FG Marktbreit/Martinsheim II 16 2 4 10 17 : 44 10 14. (14.) Dettelbach und Ortsteile II 16 0 1 15 7 : 55 1

TSG Sommerhausen – TSV Sulzfeld 0:2 (0:1). Die Gastgeber besaßen in einem mäßigen Spiel anfangs leichte Vorteile, ohne aber gefährlich vor das Sulzfelder Gehäuse zu kommen. Der Aufstiegsaspirant fand kaum Zugriff auf das Spiel, dann aber nutzte Rückkehrer Niklas Pfarr einen Stellungsfehler der TSG-Abwehr eiskalt. In der Folge waren die Gäste präsenter und konzentrierter und ließen die ersatzgeschwächte Heimelf nur selten zum Zug kommen. „Ohne echte Tormöglichkeit kann man kein Tor erzielen“, sagte TSG-Coach Jürgen Lindner das über Hauptmanko seiner Elf. Daran änderte sich auch nach der Halbzeit nichts. So sorgte Samba Jallow mit einem satten Schuss von der Strafraumkante für eine frühe Entscheidung. Denn Sommerhausen mühte sich zwar, wirklich gefährlich wurde die Mannschaft allerdings nicht vor dem Tor des Gegners. Sie hatte vielmehr Glück, dass die Sulzfelder ihre guten Chancen nicht konsequenter nutzten und einen höheren Sieg mitnahmen.

Tore: 0:1 Niklas Pfarr (19.), 0:2 Samba Jallow (63.).

TSV Biebelried – SV Willanzheim 0:2 (0:0). Die Willanzheimer begannen forsch und erarbeiteten sich dabei erste Chancen. Doch die Hausherren kämpften sich in die Partie und hatten selbst mehrere Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Erst als bei den Gastgebern nach der Pause die Kraft nachließ, trafen die spielerisch und läuferisch überlegenen Gäste. „Der Mannschaft ist kein Vorwurf zu machen. Sie hat bis zum Schluss ihr Bestes gegeben“, hob Ruben Elker trotz der verdienten Niederlage die Moral seiner Mannschaft hervor.

Tore: 0:1 Christian Volkamer (58.), 0:2 Benedikt Strohmer (79.).

SV Gelchsheim – SV Hoheim 2:0 (0:0). Glück hatten die Gelchsheimer, dass es zur Pause noch 0:0 stand. Sie waren wegen des Windes kaum einmal konstruktiv über die Mittellinie gekommen. Aber Hoheim schlug kein Kapital daraus und sah sich nach der Pause einem 0:2-Rückstand gegenüber. Zweimal hatte Timo Skrobar den Ball scharf vors Tor gebracht und jeweils einen Abnehmer gefunden. Zwar waren die Gäste danach besser im Spiel – gefährden konnten sie den Gelchsheimer Sieg aber nicht mehr.

Tore: 1:0 Manuel Fuchs (51., Eigentor), 2:0 Daniel Kreußer (54.).